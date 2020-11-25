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أفضل لقطات توثيقية لأحداث العالم 2020

منذ ساعتين

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الغد – شهد العالم أحداثا عديدة فى 2020 وسط أجواء صاخبة، ما بين سياسية واجتماعية وإصابات  ووفيات وكوارث طبيعية وغيرها من الأحداث التي جعلت منها الأكثر زخمًا بين سنوات عدة، وحسبما نشرت وكالة أنباء رويترز تقريرا مصورا عن أهم اللقطات التى سجلتها فى العام الجارى.  

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على الرغم من انهيار الأطقم الطبية فى إيطاليا إلا أن الأطباء يلتفون حول مريض كورونا لمحاولة إنقاذه 

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أحد غرف السجون فى سوريا 

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محولة صد مجموعة من الجراد الصحراوي التى تحلق فوق أرض زراعية  في قرية ليماسولاني ، مقاطعة سامبورو 

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امرأة تحمل امتعتها بعد انفجار هز مسكنها 

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يظر فى الصورة  جسد فالنير مينديس دا سيلفا ، 62 عامًا ، يرقد على رصيف في مجتمع أرارا بأمريكا، حيث توفي بعد أن طلب السكان المساعدة من خدمة الطوارئ حيث كان يعاني من مشاكل في التنفس ، أثناء مرض فيروس كورونا (COVID- 19) بينما على الجانب الآخر يصوب لاعب كرة القدم هدفا 

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سجن العصابات فى السلفادور   

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اشتباك المهاجرين مع الشرطة فى المكسيك 

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التقطت هذه الصورة لامرأة تحمل زهرة بيضاء خلال لحظاتها الأخيرة مع طفلها  

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 تفشى وباء كورونا فى مدينة ووهان بالصين وكانت السلطات قد أغلقت المدينة، حيث تم اكتشاف الفيروس لأول مرة ،حيث الإغلاق الفعلي وظهور نقاط التفتيش على طول حدودها لمنع السكان من المغادرة.  

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نقل الموتى المتوفين بكورونا إلى أماكن مكدسة من الجثث  

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تبكي وهي تمسك هاتفها بعدما التقطت بعض الصور وهى تصرخ لا للعنصرية 

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اقتران الرئيس الأمريكى بالعلم خلال عرض وجهات نظره القوية حول فيروس كورونا والاقتصاد والولايات المتحدة بينما كان العلم يتطاير من أمامه  

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 هرع المسعفون إلى الأمام لمساعدة رجل جريح ملقى على الأرض وتراجع المتظاهرون عنه بينما كان يركض ويذوب وسط الحشد..   

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 تجمعوا وسط الشوارع سدوا التقاطع ورفعوا  قبضتهم في الهواء، وتبعهم آخرون تضامنًا وسط سلاح فرسان من الأمريكيين السود على ظهور الخيل، بحواسي تغلبت على أصوات وروائح وروعة الخيول وسط المباني الشاهقة يؤددون كلمات “العدالة لجورج فلويد” و “حياة السود مهمة  

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 باتريشيا مكلوسكي وزوجها مارك مكلوسكي يسحبون أسلحتهم النارية على المتظاهرين أثناء دخولهم الحي أثناء احتجاج على عمدة سانت لويس ليدا كروسون ، في سانت لويس، ميزوري، الولايات المتحدة 28 يونيو، 2020. 

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 محاولة إنعاش مريض بكورونا بالضغط على الصدر حيث استغرق المشهد مدار ثلاثين دقيقة حيث شاهدنا جميعًا بتوتر الساعة وجهاز مراقبة معدل ضربات القلب. على الرغم من أن هذا المريض كان محاطًا بالناس أثناء وفاته ، إلا أنهم كانوا أطباء مجهولي الهوية يرتدون بدلات واقية. لم يكن قادرًا على توديع عائلته وأصدقائه والأشخاص الذين اهتموا به.  

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سيارة جيدة الصنع يجرها حصان

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مهاجمة الغراب للخفاش بينما الخفاش يفتح فمه كمحاولة فاشلة لافتراس الخفاش

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