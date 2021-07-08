أفضل مصادر البروتين.. 4 بدائل “مهمة” تنافس اللحوم

عمان- الغد- عندما تذهب إلى المتجر للتبضع، ربما يكون الغذاء في صدارة أولوياتك، والغذاء يكون مفيدا إن احتوى بشكل أساسي على البروتين، لكن السؤال ما أفضل مصادر البروتين؟، بحسب ما نشر موقع “سكاي نيوز عربية”.

يقول موقع عيادة كليفلاند إن الأطفال يحتاجون إلى البروتين للنمو، ويحتاج إليه البالغون لأسباب عدة، من بينها الحفاظ على أنسجة الجسم وإصلاحها وبناء العضلات وإنقاص الوزن.

وعندما تذكر كلمة البروتين، فإن أول ما يتبادر للذهن هو اللحوم، ورغم أن ذلك صحيح، فاللحوم مثل صدور الدجاج الرومي والدجاج قليلة الدهن غنية بالبروتين.

ومع ذلك، قد لا يتناسب اللحم دائما مع الأنظمة الغذائية للجميع، خاصة النباتيين.

وتقول اختصاصية التغذية نيكول هوبسكر إن هناك بعض المصادر غير التقليدية للبروتين، وهي على النحو الآتي:

البقوليات وخاصة الفاصولياء غنية بالألياف ذات المغذيات القوية ومصدر ممتاز للبروتين، فنحو نصف كوب من الفاصولياء المطبوخة يعادل أونصة واحدة من اللحم.

سمك السلمون البري مصدر مثالي للبروتين الخالي من الدهون، وفوائده لا تحصى بسبب احتوائه على معادن مضادة للالتهابات.

وعلى سبيل المثال، تحتوي ثلاث أونصات من سمك السلمون على 17 غراما من البروتين، توفر للجسم عنصرا غذائيا لا يستطيع صنعه بمفرده، وهو دهون أوميغا 3، التي تقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية.

البيض مصدر مهم للبروتين، يمتاز بانخفاض الكربوهيدرات وقلة السعرات الحرارية، وتوفر البيضة الواحدة من 6 إلى 8 غرامات من البروتين مع 70 سعرة حرارية فقط.

ولاحقت البيض على مر السنين سمعة سيئة بسبب ما يحتويه من الكولسترول، لكن تبين أن هذا المستوى ضئيل ولا يؤثر في مستويات الكولسترول في الدم، حيث يوصي خبراء القلب عموما بتحديد بيضة واحدة في اليوم أو نصف دزينة في الأسبوع.

الزبادي اليوناني: إذا كنت تتناول منتجات الألبان، فلا تعتمد على الجبن الذي يحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة. للحصول على البروتين يعد الزبادي أفضل.

وتحتوي 6 أونصات من الزبادي على 15 غراما من البروتين؛ أي ثلاثة أضعاف الكمية التي تجدها في الزبادي العادي.

ويحتوي الزبادي اليوناني أيضًا على البروبيوتيك، وهي البكتيريا الصحية التي تدعم صحة الأمعاء، وهو أيضا مصدر جيد للكالسيوم وفيتامين “د”.