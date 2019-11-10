أفعى تقتحم مباراة الفيحاء وعكاظ بكأس خادم الحرمين – فيديو

عمان – الغد – أثار ثعبان الذعر في ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، بعدما اقتحم أرضية الملعب أثناء مواجهة عكاظ والفيحاء ضمن دور الـ64 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

واضطر حكم اللقاء إلى إيقاف المباراة قرابة 5 دقائق، بينما كانت النتيجة تشير إلى تقدم الفيحاء بـ 3 أهداف نظيفة في الدقيقة 58، وتحديداً عندما استشعر بعض اللاعبين وجود ثعبان يسير على العشب، ليبلغوا حكم اللقاء الذي قرر ايقاف المباراة مباشرة، ثم استدعى العاملين في المنشأة، لينجحوا بعد ذلك في ضبط الثعبان بواسطة عصا ووعاء.

وبعد استئناف المباراة، حافظ الفيحاء على انتصاره بثلاثية نظيفة، ليعبر إلى دور الـ32 من مسابقة الكأس.