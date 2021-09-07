أفغانستان.. تشكيل حكومة تصريف أعمال برئاسة الملا محمد حسن (أسماء)

الغد- أعلنت حركة طالبان اليوم الثلاثاء، عن حكومة تصريف أعمال في أفغانستان، برئاسة الملا محمد حسن.

وعين الملا عبد الغني برادر نائبا له.

وعين أسد الدين حقاني وزيرا للداخلية بالوكالة وهداية الله بدري وزيرا للمالية، وشيخ الله منير وزيرا للتربية، وعبد الحكيم شتي وزيرا للعدل.

كما عين محمد يعقوب مجاهد وزير الدفاع بالوكالة والملا عبد الحق واثق رئيسا للاستخبارات، ومحمد إدريس رئيسا للبنك المركزي.

وسمي الملا أمير خان متقي وزيرا للخارجية بالوكالة.

وقال الناطق باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد إن الحكومة الحالية هي مؤقتة.