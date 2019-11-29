أفكار مغلوطة تضعف إنتاجية المرء

علاء علي عبد

عمان- يشعر المرء، في كثير من الأحيان، بأنه لا ينجز سوى القليل من المهام التي يخطط لإنجازها في يوم العمل. لكن هذا الأمر مألوف جدا لدى الكثير من الناس، ففي دراسة أجريت بهذا الشأن تبين أن 26 % من الناس فقط ينهون يوم العمل بإنجازهم كل المهام التي خططوا لها.

من الشائع أن يشعر المرء بأنه كان مشغولا طوال اليوم لكنه فعليا لم ينجز شيئا يذكر. لا يعني هذا بالطبع أن يكون المرء كالروبوت الذي يعمل بجد طوال الوقت مستغلا كل ثانية تمضي من وقته، لكن في الوقت نفسه، يسعى المرء لأن يكون منظما في عمله بحيث لا يشعر بضغط الانشغال طوال اليوم بدون إنجاز فعلي يجعله يشعر بالرضا عن نفسه.

وللوصول لهذا الأمر، يجب على المرء أن يتعرف على عدد من الأفكار الخاطئة التي تدور في ذهنه وتتسبب بإعاقة إنتاجيته وحسن استغلاله لوقته: