أفلام روائية قصيرة يحتضنها مهرجان الأردن لأفلام الأطفال 

عمان- ينطلق مساء يوم بعد غد في مسرح الرينبو بعمان، “مهرجان الأردن لأفلام الأطفال”، وتنظمه الهيئة الملكية الأردنية للأفلام.

ووفقا لبيان صادر عن الهيئة، يشتمل المهرجان الذي يستمر 4 أيام على عروض أفلام؛ الكوميدي الهولندي “جاكي وأوبيين” إخراج آن ماري فان دي موند وإنتاج العام 2020، وهو مناسب لمن هم فوق 10 سنوات، وناطق بالهولندية مع ترجمة إلى العربية والإنجليزية.

كما تعرض في المهرجان، بحسب البيان، مجموعة أفلام تحريكية قصيرة مناسبة لمن هم فوق 6 سنوات وهي: الجزائري “الجسر” إخراج بوكاف محمد الطاهر شوقي، إنتاج العام 2021، والأردني “توتة وصديقها زقزوق” إخراج نضال البزم، وناطق بالعربية مع ترجمة إلى الإنجليزية، إنتاج العام 2021، والمصري “نفسي أطير” إخراج أسامة أبو زيد، ناطق بالعربية مع ترجمة إلى الإنجليزية، إنتاج العام 2022، الجزائري “ليلة بيضاء” إخراج عصام تعشيت، وهو دون حوار إنتاج العام 2020، والكندي “كورفين” إخراج شان ماكرون، وهو دون حوار إنتاج العام 2022، والأردني الصامت “رمية دعم” إخراج سليمان الأدهم، إنتاج العام 2021.

كما تشتمل عروض المهرجان على مجموعة أفلام روائية قصيرة مناسبة لمن هم فوق 10 سنوات وهي: المالطي الفنتازي والدرامي “زمن آخر” إخراج سارة زاميت، وناطق بالمالطية مع ترجمة إلى العربية والإنجليزية، إنتاج العام 2022، والمصري الروائي “كمانجا” إخراج نيفين سراج الدين، ناطق بالعربية مع ترجمة إلى الإنجليزية، إنتاج العام 2022، والجورجي الروائي “المراقبان” إخراج ساندرو سولادزي، وناطق بالجورجية مع ترجمة إلى العربية، وإنتاج العام 2021.

وتعرض كذلك مجموعة أفلام روائية وتحريكية قصيرة مناسبة لمن هم فوق 10 سنوات وهي: الجزائري الروائي “حوتة” إخراج بوفلاح صالح، وناطق بالعربية مع ترجمة إلى الإنجليزية، إنتاج العام 2021، والروائي “ابن البلد” إخراج طوني الغزال، وناطق بالعربية مع ترجمة إلى الإنجليزية، إنتاج مشترك بين قطر والأردن وكندا العام 2021، والمصري الروائي “رسالة إلى صديقي في فرنسا” إخراج أكرم البزاوي، ناطق بالعربية مع ترجمة إلى الإنجليزية، إنتاج العام 2021، والعراقي التحريكي القصير “أقفاص” إخراج حسين العكيلي، وهو دون حوار، إنتاج العام2022، والعراقي التحريكي القصير الصامت “الإنسان” إخراج سردار زنكنة، إنتاج العام 2022.

ويشتمل المهرجان كذلك على عروض أفلام: الأردني الروائي “أهلا سمسم: أفضل وأصعب وأكبر فزورة” إخراج أحمد اليسير، والفيلم مناسب لمن هم فوق 6 سنوات وناطق بالعربية مع ترجمة إلى الإنجليزية، وإنتاج العام 2022، والروائي الألماني الكوميدي والمغامرة “جيم بوتن وعصابة المتوحشين 13” إخراج دينيس غانسيل وهو مناسب لمن هم فوق 10 سنوات، ناطق بالألمانية مع ترجمة إلى العربية والإنجليزية، إنتاج العام 2020، والروائي الليتواني “قلب الفراشة” إخراج اينيسا كركليتيتي وهو مناسب لمن هم فوق 10 سنوات، ناطق بالليتوانية مع ترجمة إلى العربية والإنجليزية، إنتاج العام 2021، والإيرلندي التحريكي والمغامرة والفنتازيا “مرافقو الذئاب إخراج “توم موور” و”روس ستيوارت” وهو مناسب لمن هم فوق 10 سنوات وناطق بالإنجليزية مع ترجمة إلى العربية، وإنتاج العام 2020.

وقال البيان: “إنه سيتبع العروض نقاشات مع مختصين في السينما”.-(بترا)