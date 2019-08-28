أفلام عربية بدعم أردني ترسم طريقها إلى مهرجانات سينمائية دولية مرموقة

عمان- اختير الفيلم الأردني القصير “التخلي عن الشبح” – من اخراج زين الدريعي – للمنافسة في ركن “أوريزونتي” Orizzonti للأفلام القصيرة. نتعرف في الفيلم على “سلام” التي تحلم بأن تصبح أمّا.

يشار الى أن هذا الفيلم تلقى دعما ماليا من صندوق الأردن لدعم للأفلام عن فئة “منح الإنتاج لمشاريع روائية قصيرة” في دورة الصندوق لعام 2018.

وأنشأت الهيئة الملكية للأفلام الصندوق بهدف تمكين صناّع الأفلام من سرد قصصهم وتطوير إمكانات صناعة السينما المستقلة والمساهمة في استدامتها، خصوصا في الأردن. ويقدم الصندوق الدعم المالي إلى الأفلام الروائية والوثائقية الطويلة في مراحل التطوير والإنتاج وما بعد الإنتاج، وكذلك إنتاج الأفلام القصيرة والتحريكية، فضلاً عن المسلسلات التلفزيونية في مرحلة التطوير وفقا لشروط معينة.

وفي تعليق للدريعي حيال مشاركة فيلمها في المهرجان، قالت: “سعيدة وفخورة جدا بأن العرض العالمي الأول لفيلمي سيكون في مهرجان فينيسيا؛ فهو أحد أعرق المهرجانات السينمائية في العالم. انها المرة الثالثة التي يشارك فيها فيلم أردني في هذا المهرجان بعد الفيلم الأردني الطويل “ذيب”، للمخرج ناجي أبو نوار، والفيلم الأردني القصير “في الوقت الضائع” للمخرج رامي ياسين اللذين كان لهما حضور سابق في المهرجان نفسه.”

هذا وتشارك سبعة أفلام عربية في مهرجان البندقية السينمائي الدولي في دورته السادسة والسبعين التي تنطلق فعالياتها اليوم في إيطاليا وتستمر لغاية 7 أيلول.

في عرضه العالمي الأول، ينافس الفيلم التونسي “بيك نعيش” – للمخرج والكاتب مهدي البرصاوي – في مسابقة “أوريزونتي” Orizzonti. ويطلّ الفيلم السوداني “ستموت في العشرين”، وهو الفيلم الطويل الأول للمخرج أمجد أبو العلاء ومن تأليف كاتب السيناريو الاماراتي يوسف ابراهيم، في عرضه العالمي الأول حيث سيُعرض في قسم “أيام فينيسيا”.

عمل الكاتبان – البرصاوي وإبراهيم – على تطوير نصوص فيلميهما من خلال “ورشة راوي لكتّاب السيناريو”، التي تنظمها الهيئة الملكية الأردنية للأفلام سنويا، وهي ورشة عمل متخصصة في كتابة السيناريو وتطويره، تتاح من خلالها لكتاب السيناريو العرب الفرصة لتطوير مشاريعهم الروائية تحت إشراف كتاب سيناريو مبدعين من ذوي الخبرة، يتم اختيارهم من شتى أرجاء العالم. وكان قد شارك البرصاوي في الورشة عام 2015 بينما كانت مشاركة إبراهيم في 2016.