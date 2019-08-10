الحجيج يتأهبون للنفرة من “عرفات” إلى “مزدلفة”

مكة المكرمة- بدأ حجاج بيت الله الحرام، مساء السبت، التأهب للنفرة من مشعر عرفات إلى مشعر مزدلفة مع غروب شمس اليوم.

وفي وقت سابق اليوم اكتمل وصول جموع حجيج بيت الله الحرام، إلى صعيد عرفات، لأداء ركن الحج الأعظم، ودعا خطيب يوم عرفة بأن “يصلح أحوال المسلمين ويؤلف ذات بينهم”.

ومع غروب شمس اليوم، تبدأ جموع الحجيج نفرتها إلى مزدلفة ويصلوا بها المغرب والعشاء ويقفوا بها حتى فجر الأحد، العاشر من شهر ذي الحجة، وفق وكالة الأنباء السعودية.

وسبق الانطلاق إلى عرفة، مرور حجاج بيت الله الحرام الجمعة، بمشعر مِنى؛ لقضاء يوم التروية، اقتداء بسنة النبي.

ويعود الحجاج إلى منى مرة ثانية صبيحة اليوم العاشر (الأحد) لرمي جمرة العقبة والنحر، ثم الحلق أو التقصير والتوجه إلى مكة لأداء طواف الإفاضة.

ويقضي الحجاج في منى أيام التشريق الثلاثة (11 و12 و13 من ذي الحجة) لرمي الجمرات الثلاث، مبتدئين بالصغرى فالوسطى ثم جمرة العقبة (الكبرى).

ويمكن للمتعجل من الحجاج اختصارها إلى يومين فقط، حيث يتوجه إلى مكة لأداء طواف الوداع، وهو آخر مناسك الحج.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء السعودية (رسمية) السبت، في بيان إن “إجمالي عدد الحجاج القادمين إلى مكة المكرمة من الداخل والخارج حتى الساعة الـ9 من صباح السبت بلغ مليونين، و487 ألفا، و160 حاجا”، في حصيلة غير نهائية.-(الأناضول)