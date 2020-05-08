أقدم شوارع مدينة الطفيلة مغلق منذ 6 أشهر بسبب انهيار جدار استنادي

فيصل القطامين

الطفيلة – ما يزال شارع يتوسط مدينة الطفيلة ويعد من أقدم الشوارع وأكثرها حركة مرورية ونشاطا سكانيا مغلقا، منذ انهيار جزئي لجدار استنادي على احد جوانبه، قبل أكثر من ستة أشهر، وهو ما ترجعه البلدية الى سببين هما نقص التمويل، وازمة كورونا.

ويمتد الطريق على مسافة تقل قليلا عن 500 متر، فيما كان يسنده جدار استنادي منهار، بطول يزيد على 50 مترا، وبارتفاع لا يتجاوز 10 أمتار.

ويؤكد سكان، ان ازالة هذه المباني تسببت بانهيار الجدار، حيث تشكلت نتيجة ذلك تصدعات على الطريق طالت جزءا واسعا منه لدرجة تشكلت معها خطورة على حركة المرور عليه.

وقال المواطن أحمد السعايدة، إن الشارع أصلا يعاني من ضيق في عرضه، إلى جانب حفر تكتنفه في أجزاء عديدة منه، مشيرا الى انه كان ومنذ عدة سنوات يحتاج إلى الصيانة خاصة في بنيته وفي الجدار الاستنادي الذي يدعم وجوده ويمنعه من الانهيار.

وأشار السعايدة إلى وجود العديد من العمارات السكنية التي تقع على الجانب المقابل منه، والتي ما تزال مهددة بالانهيار، بسبب عمق الجزء المنهار من الجدار، نتيجة العديد من الحفريات تحته، وما نجم عن ذلك من خطورة ما تزال ماثلة بل وتزداد يوما بعد آخر.

وقال المواطن أيمن المحاسنة، إن الشارع بين الفرز والقلعة أغلقته البلدية منذ أكثر من ستة أشهر، وما يزال مغلقا أمام حركة المرور، بما ينجم عن ذلك مشكلة في انسيابية المرور بين وسط المدينة وأحياء سكنية مهمة تقع قريبا من قلعة الطفيلة، ما يضطر السكان هناك إلى الدوران مسافة مضاعفة للوصول إلى منازلهم.

وأضاف المحاسنة، أن الخطورة المتشكلة عن وضع الطريق وبقاء المنطقة تحت تهديد الانهيار، يجعل من الضرورة بمكان أن تسارع البلدية إلى إنهاء المشروع، الذي تم إحالة عطائه على مقاول محلي لم يعمل على تنفيذ أي شيء حتى الآن، نتيجة عدم توفر السيولة المالية، والتي تم توفيرها مؤخرا، من خلال مجلس المحافظة بواقع 100 ألف دينار.

وأشار إلى أن الظروف الحالية لانتشار فيروس كورونا ساهمت في تأخير العمل بالشارع ايضا، بما زاد من معاناة السكان، بحيث يكلفهم جهدا إضافيا في الدوران للوصول إلى منازلهم، علاوة على تعطيل حركة المرور في تلك المنطقة الحيوية.

من جانبه قال رئيس بلدية الطفيلة الكبرى الدكتور عودة السوالقة، إن الشارع الواصل بين منطقتي الفرز وسط المدينة و القلعة يعتبر من الشوارع القديمة في المدينة، وكانت تخدم الأحياء القريبة من الوسط التجاري وتفي بالغرض عند انشائه.

وأضاف السوالقة، أنه ونتيجة الزيادتين العمرانية والسكانية والتطورات الأخيرة التي شهدتها المدينة من توسع، فإن حجم تلك الشوارع وسعتها ما عادت تفي بالحركة المرورية والنشاط السكاني الكثيف الحالي، لاسيما مع وجود أبنية سكنية عديدة على جوانبها.

ولفت إلى أن الجدران الاستنادية للشارع كانت مصممة وفق أقل المواصفات، من حيث الحجم والنواحي الفنية والتسليح، علاوة على تواضع ارتفاع الجدار بحيث لم يزد على خمسة أمتار، في ظل الحاجة لجدار استنادي بارتفاع 10 أمتار على الأقل وبطول يزيد على 100 متر.

وبين أن البلدية ومن خلال فريقها الهندسي صممت جدارا وفق أفضل المواصفات الهندسية.

وأشار السوالقة، إلى أن عدم توفر المخصصات المالية في بداية الأمر كان عائقا في تنفيذ المشروع، بيد ان أزمة كورونا اوقفت كافة الأعمال الإنشائية، نتيجة الإجراءات الحكومية لوقف تفشي الوباء، ما ساهم في تأخير تنفيذ أعمال الشارع.

واكد رئيس البلدية أنه تم توفير مبلغ 100 ألف دينار وبات العمل على وشك التنفيذ.

وأكد أنه خلال الأيام القليلة المقبلة سيتم البدء في تنفيذ المشروع الذي لن يطول كثيرا، مشددا على أهمية استئناف فتح الشارع في أقرب وقت، بعد الانتهاء من إقامة الجدار الاستنادي وصيانة سطح الطريق.