أقدم لؤلؤة في العالم تُكتشف في أبو ظبي

عُثر على أقدم لؤلؤة طبيعية في العالم على جزيرة في أبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة.

واكتشفت اللؤلؤة، التي يبلغ عمرها حوالي 8000 سنة، أثناء عمليات تنقيب على جزيرة مروح، وهي العملية التي كشفت أيضا عن أقدم عناصر التراث المعماري الإماراتي.

وقالت السلطات إن اكتشاف هذه اللؤلؤة يُعد دليلا على أن الإمارات عرفت تجارة اللؤلؤ منذ العصر الحجري الحديث.

ومن المقرر أن تُعرض اللؤلؤة في متحف اللوفر أبو ظبي في وقت لاحق هذا الشهر.

وقال محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة دائرة الثقافة والسياحة في أبو ظبي: “اكتشاف أقدم لؤلؤة في العالم يلقي الضوء إلى أن تاريخنا الاقتصادي والثقافي الحديث تمتد جذوره إلى فترة ما قبل التاريخ.”

واستخدم العلماء الكربون المشع في تحديد عمر اللؤلؤة التي يرجع تاريخها إلى الفترة ما بين 5800 و5600 قبل الميلاد. وكان اللؤلؤ في ذلك الوقت يستخدم في صناعة المجوهرات وكانت تتم مقايضته مع بلاد الرافدين مقابل الخزف وغيره من السلع، وفقا لخبراء إماراتيين.

وأسفرت عملية التنقيب التي شهدتها جزيرة مروح عن اكتشاف أطلال لبنايات حجرية عُثر بداخلها على مشغولات من الخزف، والصدف، والحجارة علاوة على رؤوس أسهم مصنوعة من حجر الصوان.

ومن المقرر أن تُعرض “لؤلؤة أبو ظبي”، كما أطلق عليها مكتشفوها، في معرض ينظمه متحف لوفر أبو ظبي بعنوان “عشرة آلاف عام من الرفاهية” في 30 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.-(BBC)