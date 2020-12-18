أقل حصيلة إصابات ووفيات بكورونا في الأردن منذ أسابيع

عمان- الغد- سجل الأردن اليوم الجمعة، 22 وفاة و(1708) حالات إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، وهي أقل حصيلة مسجلة في المملكة منذ أسابيع.

وحالات اليوم توزّعت كما يلي:

– (662) في محافظة إربد، منها (67) في الرمثا.

– (522) في محافظة العاصمة عمّان.

– (150) في محافظة الزرقاء.

– (101) في محافظة المفرق.

– (54) في محافظة مأدبا.

– (50) في محافظة البلقاء.

– (48) في محافظة جرش.

– (48) في محافظة الكرك.

– (36) في محافظة عجلون.

– (19) في محافظة الطفيلة.

– (16) في محافظة معان، منها (1) في البترا.

– (2) في محافظة العقبة.

– وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (271,514) حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (31,446) حالة.

– سُجّلت (22) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (3518) حالة.

– بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (137) حالة، فيما غادرت (153) حالة.

– بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (1101) حالة.

– بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (937) بنسبة إشغال (22%)، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (332) بنسبة إشغال (36%).

– بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (155) بنسبة إشغال (18%).

– بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (3160) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (236,550) حالة.

– تمّ إجراء (17,735) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (2,933,001) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (9.63%).