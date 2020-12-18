أقل حصيلة إصابات ووفيات بكورونا في الأردن منذ أسابيع

عمان- الغد- سجل الأردن اليوم الجمعة، 22 وفاة و(1708) حالات إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، وهي أقل حصيلة مسجلة في المملكة منذ أسابيع.
وحالات اليوم توزّعت كما يلي:
– (662) في محافظة إربد، منها (67) في الرمثا.
– (522) في محافظة العاصمة عمّان.
– (150) في محافظة الزرقاء.
– (101) في محافظة المفرق.
– (54) في محافظة مأدبا.
– (50) في محافظة البلقاء.
– (48) في محافظة جرش.
– (48) في محافظة الكرك.
– (36) في محافظة عجلون.
– (19) في محافظة الطفيلة.
– (16) في محافظة معان، منها (1) في البترا.
– (2) في محافظة العقبة.
– وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (271,514) حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (31,446) حالة.
– سُجّلت (22) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (3518) حالة.
– بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (137) حالة، فيما غادرت (153) حالة.
– بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (1101) حالة.
– بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (937) بنسبة إشغال (22%)، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (332) بنسبة إشغال (36%).
– بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (155) بنسبة إشغال (18%).
– بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (3160) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (236,550) حالة.
– تمّ إجراء (17,735) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (2,933,001) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (9.63%).
عمان- الغد- سجل الأردن اليوم الجمعة، 22 وفاة و(1708) حالات إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، وهي أقل حصيلة مسجلة في المملكة منذ أسابيع.