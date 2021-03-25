“أقم”.. مبادرة شبابية طلابية تنشر الوعي القانوني بالمجتمع

تغريد السعايدة

عمان- يسعى مشروع “أقم” الطلابي إلى نشر الوعي القانوني بالمجتمع، والحد من الجهل بالقوانين، إذ عمد مجموعة من طلبة الحقوق على إطلاق مبادرة خاصة مؤخراً.

صاحبة ومؤسسة المبادرة، الطالبة في قسم القانون مران مظهر المزاهرة، تقول “ما نقوم به هو مبادرة قانونية أسسها مجموعة من طلاب الحقوق في جامعة البلقاء التطبيقية في السلط، وهم يؤمنون بأن حضارة الأمم ‏تبنى على درجة ثقافتها ودرجة وعي المواطنين بقوانينهم والهدف الأسمى القضاء على الجهل بالقانون”.

أما عن فكرة المبادرة، فتبين المزاهرة وجود ‏فئة كبيرة من أفراد المجتمع يجهلون بنصوص القانون ويواجهون صعوبة في إيجاد التفسير الصحيح والواضح لها؛ إذ كانت هذه النقطة هي الإلهام لإنشاء المبادرة، على حد تعبيرها.

وتؤكد أهمية أن يكون المواطن على دراية فيما يخص بالتشريعات والأنظمة التي تسير عليها حياتنا اليومية بكل قضاياها، وهذا من شأنه أن ينعكس إيجاباً على المجتمع الذي يعيش فيه، ويعرف كل فرد حقوقه وواجباته.

الطلبة القائمون على تنظيم شؤون المبادرة، وضعوا نصب أعينهم مجموعة من الأهداف لتحقيقها في المرحلة الحالية، أبرزها، كما تشرح المزاهرة: زيادة الوعي القانوني بين أفراد المجتمع، و‏توضيح النصوص القانونية للأفراد بشكل يسهل عليهم فهمها، كذلك ‏طرح مواضيع لها أهمية في الشأن العام والمصلحة العامة، و‏تحليل المواضيع التي تهم الشارع الأردني، بطريقة قانونية وبيان الرأي فيها.

إلى ذلك، ينشط عمل المبادرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويرغب المنظمون بأن يكون لها عمل قانوني أفضل خلال الفترات المقبلة. وعبر هاشتاغ “#اعرف-قانونك” يقوم الناشطون في المبادرة على طرح العديد من القوانين في الدستور الأردني وشرحها بطريقة سهلة وبسيطة، وتعريف المتابعين لهم بما يمكن أن يفيديهم في حياتهم، في حال تعرض أي منهم لموقف يتطلب “مساءلة واستفسارا قانونيا”.

هذا الشرح للقوانين الذي يقدمه شباب المبادرة، وعلى الرغم من أنه دقيق وبشكل مفصل، إلا أنه في الوقت ذاته سهل الفهم والتوضيح، ومقدم بطريقة سلسة، تجعل القارئ قادرا على أن يتعرف على القضية من ثم القوانين المتعلقة بها بكل أجزائها.

هذا الأمر قد يكون محفزاً للطلبة أنفسهم على أن يكونوا ملمين بكل القوانين التي يتاولونها خلال دراستهم اليومية في الجامعة، وبطريقة “السهل الممتنع”، وذلك عبر المنصة الإلكترونية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وتعريف باقي أفراد المجتمع بها.

ويذكر أن العاملين على تزويد الصفحة عبر “فيسبوك”، إضافة إلى المزاهرة هم: حنين الثبتة، يوسف الكرُنز، عبدالرحيم الخليفات، حلا الناطور، يوسف العجارمة، وأوس حسين الرواشدة، وجميعهم طلبة قانون، يملؤهم الشغف بأن يكونوا مؤثرين منذ دخولهم هذا المجال القانوني.

وكما وضع القائمون على المبادرة مجموعة من الأهداف، وطموحمهم بأن يكون هناك أهداف مستقبلية يسعون لتحقيقها ولو بعد حين، ومن أبرز التطلعات، وفق المزاهرة، العمل على “‏عقد جلسات حول مواضيع قانونية على منصات إلكترونية وميدانيا للأشخاص غير الملمين بالقانون”.

وتتمنى المزاهرة أن يكون هناك تنظيم لدورات تدريبية في مواضيع قانونية تحمي المواطنين لزيادة الوعي لديهم، ‏التعاقد مع مبادرات ومؤسسات حكومية في مجالات مختلفة لتعزيز التعاون والعمل الجماعي وإيصال الفائدة لأكبر فئة ممكنة، إذ تم التعاون مع مبادرة “إبداع شباب”، والسعي لأن تكون على نطاق أوسع يشمل جميع المحافظات في المملكة.

المبادرة الشبابية هي “عمل طلابي مستقل”، كما تبين المزاهرة، وهم يجتهدون في ظل آثار جائحة كورونا في تفسير النصوص القانونية للمواطنين مع صدور قوانين الدفاع، وتوضيحها للمواطنين، وهذه الأنشطة تقام على مستوى إلكتروني وبكل تميز وجهد دؤوب.