أقوى نمو في سوق الأجهزة اللوحية بالشرق الأوسط منذ 7 سنوات

إبراهيم المبيضين

عمّان- انعكست ازمة الكورونا بتداعياتها السلبية والاغلاقات والاجراءات الاحترازية التي فرضت من دول مختلفة في مواجهة تفشي المرض على سوق الاجهزة اللوحية في مناطق اوروبا والشرق الاوسط ايجابا لتحقق اقوى نمو في مبيعاتها في هذه الاسواق وذلك منذ العام 2013.

ذلك مع اظهرته دراسة عالمية جديدة ذكرت بان سوق الاجهزة اللوحية ” التابلت” في اسواق منطقة الشرق الاوسط واوروبا سجلت في الربع الثاني من العام الحالي مبيعات بلغ حجمها 11.9 مليون جهاز.

وذكرت البيانات الواردة في دراسة حديثة لمؤسسة “اي دي سي” الاستشارية المتخصصة في قطاع تقنية المعلومات بان مبيعات الاجهزة اللوحية في منطقة اوروبا والشرق الاوسط ومع تسجيلها هذا المستوى من المبيعات تكون قد نمت بمقدار 2.3 مليون وحدة، وبنسبة بلغت 24 % وذلك لدى المقارنة بحجم مبيعاتها المسجل في نفس الفترة من العام الماضي 2019.

وبحسب الدراسة فقد حققت الأجهزة اللوحية أداءً إيجابيًا لأول مرة منذ ست سنوات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وسجلت أقوى نمو منذ عام 2013 .

واكدت الدراسة بان قطاع المستهلكين كان المحرك الرئيسي لهذا، بسبب جائحة COVID-19 والحاجة المفاجئة إلى شراء أجهزة لأغراض الترفيه والتعليم عن بعد والعمل عن بعد أثناء الإغلاق، حيث اثبتت هذه الاجهزة اهميتها كبديل عن اجهزة الحواسيب الشخصية والحواسيب المحمولة كادوات موثوق بها وبأسعار معقولة للمستهلكين لتلبية احتياجاتهم لاستهلاك المحتوى وتوفير الوصول إلى التعليم.

ويمكن تعريف الأجهزة اللوحية “التابلت” بأنها حالة تطور لأجهزة الحواسيب المحمولة “اللاب توب”، لتمثل الحالة الوسطية بين الكمبيوترات المحمولة والهواتف الخلوية الذكية، فهي تأتي كحل وسطي بينها؛ إذ يزيد حجم شاشة الجهاز على حجم شاشة الهاتف الذكي، ما يسمح بتجربة أفضل في بعض الاستخدامات، فضلا عما يتمتع به الجهاز من صغر في الحجم يسمح بنقله بسهولة، فيما يوفر كل الخدمات التي تجعل المستخدم متصلا دائما بالإنترنت والتطبيقات، والكمبيوتر اللوحي يوفر خاصية الكتابة على الشاشة بقلم خاص به أو بالأصبع في بعض الموديلات ولا تقتصر الخدمات التي تقدمها وتتيحها الأجهزة اللوحية على التواصل الاجتماعي، حيث اصبحت شريحة قطاع الأعمال من الفئات الأكثر اقبالاً على اقتناء هذه الأجهزة، كما أن هذه الأجهزة اصبحت مجالا كبيرا للتعليم والتطبيقات التعليمية، وللترفيه والتسلية خصوصا في مجالات الالعاب الرقمية، الأمر الذي أدخل شرائح واسعة من المجتمع في سجلات مستخدميها.

إلى ذلك، أوضحت دراسة “أي دي سي” بان شركة ” سامسونج” استحوذت على الحصة السوقية الأكبر في سوق الأجهزة اللوحية وذلك ببيعها حوالي 3.4 مليون جهاز ” تابلت” في الربع الثاني من العام الحالي، مستحوذة على نسبة تصل إلى 28 % من اجمالي مبيعات الأجهزة اللوحية.

وقالت الدراسة بأن شركة ” ابل” الامريكية- صاحبة ” الايباد” جاءت في المرتبة الثانية في مبيعات الأجهزة اللوحية وذلك بشحنها وبيعها حوالي 2.6 مليون جهاز ” تابلت” خلال الربع الثاني من العام الحالي وبنسبة تصل إلى 21.5 % من اجمالي مبيعات السوق العالمية.

وذكرت الدراسة أن شركة ” هواوي” سجلت مبيعات بحجم 1.8 مليون جهاز ” تابلت” خلال الربع الثاني من العام الحالي، بحصة تصل إلى 15 % من اجمالي مبيعات السوق العالمية.

وقالت الدراسة بان شركة ” لينوفو” جاءت في المرتبة الرابعة بمبيعات بلغت 1.5 مليون جهاز وبحصة بلغت 12 % من اجمالي مبيعات السوق العالمية في الربع الثاني من العام الحالي 2020.