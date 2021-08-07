أقوى 10 سيدات صنعن علامات تجارية شرق أوسطية 2021

عمّان- الغد-كشفت فوربس الشرق الأوسط عن قائمتها “سيدات صنعن علامات تجارية شرق أوسطية 2021″، الشهر الحالي، تتضمن القائمة سيدات الأعمال اللاتي صنعن علامات تجارية ناجحة في مجال الموضة والأزياء والجمال ومنتجات نمط الحياة ،كما نجحن في الحفاظ على علاماتهن التجارية على الرغم من التداعيات السلبية لجائحة كوفيد-19.

لدى سيدات الأعمال بالقائمة أصول عربية، أو أسسن علامات تجارية في منطقة الشرق الأوسط.

اعتمدنا عند اعداد التصنيف عدة عوامل رئيسية، منها: المشاهير الذين دعموا العلامة التجارية، عدد المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، الإيرادات/ معدل النمو، عدد الدول التي شملتها العلامة التجارية، التغطية الإعلامية، سنوات الخبرة، نقاط تحريرية.

وفيما يلي أقوى 10 سيدات أعمال بقائمة ” سيدات صنعن علامات تجارية شرق أوسطية 2021″

1- هدى ومنى قطان

العلامة التجارية: Huda Beauty (Sub-brands: KAYAII, WISHFUL)

القطاع: التجميل

تاريخ التأسيس: 2013

الجنسية: عراقيتان- أميركيتان

المقر: الإمارات

أطلقت هدى قطان مدونة التجميل (Huda Beauty) عام 2010. وقد تشاركت مع أختيها منى وعليا لتحويلها إلى علامة تجارية في عام 2013، حيث بدأت ببيع الرموش الصناعية في متجر مستحضرات التجميل (Sephora).

أما الأخت الكبرى عليا فكانت المستثمر الأول في الشركة بمبلغ 6500 دولار للدفعة الأولى من المنتجات. واليوم، تضم (Huda Beauty) مجموعة واسعة من منتجات التجميل والعلامات التجارية الفرعية، بما في ذلك (Kayali Fragrances) التي أسستها منى عام 2018.

في العام الماضي، قدرت فوربس المبيعات السنوية للعلامة التجارية بحوالي 250 مليون دولار.

كما احتلت هدى قطان المركز 47 في قائمة فوربس لأغنى نساء أميركا العصاميات لعام 2020، حيث بلغت صافي ثروتها 510 ملايين دولار في 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2020.

2- ريم عكره

ريم عكره –

العلامة التجارية: Reem Acra

القطاع: الموضة والأزياء

تاريخ التأسيس: 1997

الجنسية: لبنانية- أميركية

المقر: أميركا

بعد اكتشافها عبر محرر متخصص في مجال الأزياء، خلال حفل ارتدت فيه إحدى تصاميمها الشخصية، أطلقت ريم عكره علامتها التجارية بمدينة نيويورك عام 1997، لتبدأ في تصميم فساتين الزفاف.

وفي عام 2001، أطلقت مجموعتها للملابس الجاهزة. وقد تعاونت مع منصة (Snapchat) لإطلاق مجموعتها في ربيع 2021، مما مكّن العملاء من تجربة فساتين الزفاف باستخدام التطبيق.

كما ذاع صيت عكره، حيث ارتدى تصاميمها العديد من المشاهير ونجوم هوليوود مثل: أنجلينا جولي، وتايلور سويفت، وجنيفر لوبيز وبيونسيه، وهالي بيري وسيلينا غوميز.

وظهرت على السجاد الأحمر في العديد من المحافل الدولية مثل: حفل توزيع جوائز أوسكار وغرامي وغولدن غلوب.

3- عزة فهمي، أمينة وفاطمة غالي

عزة فهمي –

العلامة التجارية: Azza Fahmy Jewellery

القطاع: المجوهرات

تاريخ التأسيس: 1969

الجنسية: مصريات

المقر: مصر

تعكس عزة فهمي الباحثة والمؤلفة والمصممة، ثقافة الشرق الأوسط وتراثه وفنه من خلال مجوهراتها المعاصرة. وفي عام 2015، أنشأت أيضًا معهدًا تعليميًا مستقلًا، استوديو عزة فهمي للتصميم (DSAF).

ثم في العام الماضي، نفذت تدريبًا مهنيًا في صناعة المجوهرات، بتمويل من منظمة (DROSOS) لتدريب 200 شخص. كما نالت علامتها التجارية شهرة واسعة وصلت إلى هوليوود، واشتهرت تصاميمها بين المشاهير والنجوم مثل: جوليا روبرتس، وإيمي آدامز، وريا أبي راشد ويسرا.

في حين تعمل ابنتاها معها في الشركة، حيث تتولى فاطمة غالي منصب العضو المنتدب، وأمينة غالي منصب رئيس قسم التصميم.

4- ديما رشيد

ديما رشيد –

العلامة التجارية: Dima Jewellery

القطاع: المجوهرات

تاريخ التأسيس: 2002

الجنسية: فلسطينية

المقر: مصر

تصنع ديما مجوهرات راقية من الذهب عيار 18 قيراطًا والألماس والأحجار الكريمة، في الاستوديو الخاص بها في القاهرة. وقد ارتدى تصاميمها أفراد العائلة المالكة والمشاهير، كالملكة رانيا، ونعومي كامبل، وجيزيل بوندشين، وجيجي حديد، وفانيسا ويليامز، إضافة إلى سوزان ساراندون وإيفا ميندز.

ووفقًا للعلامة التجارية، شهدت إيراداتها زيادة تجاوزت %49 في عام 2020 مقارنة بعام 2019، كما باعت وحدات أكثر بنسبة %34.6. وفي إطار خطتها التوسعية، بدأت ديما بإنشاء مصنع لزيادة إنتاج خط العلامة التجارية.

5- جيمي معلوف

جيمى معلوف –

العلامة التجارية: Gemy Maalouf

القطاع: الموضة والأزياء

تاريخ التأسيس: 1996

الجنسية: لبنانية

المقر: لبنان

استلهمت ذوقها في الموضة منذ سن مبكرة، من والدها الذي امتلك مصنعًا للأقمشة. وافتتحت أول ورشة لها في بيروت عام 1996.

أما اليوم فتباع منتجاتها في 48 دولة، بما في ذلك إيطاليا وفرنسا وأميركا والنمسا وسنغافورة. فيما شوهدت تصاميمها عبر المشاهير مثل: ليدي غاغا وكيشا، وكيلي كلاركسون، وكات دينينغز.

6- نور حمور

نور حمور –

العلامة التجارية: Nour Hammour

القطاع: الموضة والأزياء

تاريخ التأسيس: 2013

الجنسية: فرنسية- لبنانية

المقر: فرنسا

تشتهر مؤسسة العلامة (Nour Hammour) التي تتخذ من باريس مقراً لها، بستراتها الجلدية التي ارتدتها عارضات الأزياء والممثلات، بما في ذلك كورتني كارداشيان وهايلي بالدوين، وكايا غربر وكيندال جينر وبيلا حديد.

كذلك تُباع تصاميمها عبر الإنترنت في (Moda Operandi) و(Saks Fifth Avenue) و(Intermix) وغيرها، بالإضافة إلى نقط بيع في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط والأميركيتين.

7- رزان العزوني

رزان العزوني –

العلامة التجارية: Razan Alazzouni

القطاع: الموضة والأزياء

تاريخ التأسيس: 2008

الجنسية: سعودية

المقر: السعودية

شوهدت تصميمات العزوني عبر نجوم مثل إليزابيث بانكس وكيندال جينر. ولديها أكثر من نصف مليون متابع على إنستغرام. في عام 2020، أطلقت أول مجموعة ملابس أطفال لها بالتعاون مع (MoonChild) في الكويت. في يوليو/ تموز 2021، قدمت العلامة أول مجموعة أزياء “كبسولة” للأطفال.

8- أندريا وازن

أندريا وازن –

العلامة التجارية: Andrea Wazen

القطاع: الأحذية

تاريخ التأسيس: 2013

الجنسية: لبنانية

المقر: لبنان

ولدت مصممة الأحذية أندريا في لندن وترعرعت في بيروت، كما تدربت على يد مصممي أحذية مرموقين مثل: (Rupert Sanderson) و(Christian Louboutin) بعد انتقالها إلى المملكة المتحدة في عام 2010.

في حين أطلقت علامتها التجارية عام 2013، وافتتحت متجرًا في بيروت. ثم توسعت بتقديم منتجاتها على منصات التجارة الإلكترونية في عام 2017.

وقد ارتدى تصاميمها العديد من المشاهير مثل: كايلي جينر وجنيفر لوبيز وكاثرين زيتا جونز، وهايلي بيبر وإميليا كلارك وديمي لوفاتو وديمي مور.

فيما تعمل أندريا وازن على التصميم والإنتاج في بيروت، كذلك تدعم الفنانين المحليين. وتخطط لتطوير علامتها التجارية لتشمل أميركا في وقت لاحق من العالم الحالي.

9- ساندرا منصور

ساندرا منصور – مصدر الصورة: المصدر

العلامة التجارية: Sandra Mansour

القطاع: الموضة والأزياء

تاريخ التأسيس: 2010

الجنسية: فرنسية – لبنانية

المقر: لبنان

أسست علامتها التجارية للملابس الجاهزة في بيروت عام 2010. وفي عام 2020، تعاونت ساندرا مع العلامة التجارية (H&M) لإطلاق مجموعتها (Fleur du Soleil).

فيما تُباع تصاميمها في الصين وإيطاليا ولبنان وقطر والسعودية، والإمارات وسويسرا والمملكة المتحدة وأميركا. وشوهدت تصاميمها عبر المشاهير مثل: جيجي حديد وسارة جيسيكا باركر وآنيا تايلور جوي، وإيلي غولدينغ وليدي غاغا.

10- جود بن حليم

جود بن حليم –

العلامة التجارية: Jude Benhalim

القطاع: المجوهرات

تاريخ التأسيس: 2011

الجنسية: مصرية

المقر: مصر

أسست بن حليم علامتها التجارية للمجوهرات (Jude Benhalim) عام 2011، عندما كانت تبلغ من العمر 17 عامًا فقط، بحسب ما جاء في موقع فوربس.

وقد نجحت في جذب انتباه مشاهير هوليوود وعارضات الأزياء مثل: كيندال جينر وكريسي تيغن، وأدريانا ليما وجوي كينغ وشاي ميتشل. فيما تستوحي تصاميمها من الهندسة المعمارية وجذورها شرق الأوسطية.

كذلك افتتحت بن حليم 3 متاجر في مصر، مع استعداداتها لافتتاح المتجر الرابع في وقت لاحق من هذا العام. وفي عام 2020، قدمت بن حليم خاصية جديدة عبر موقعها على الإنترنت، حيث تتيح لعملائها تجربة قطعها بشكل افتراضي.