إحسان التميمي

الزرقاء– طالب عدد من الأكاديميين الأردنيين خلال لقائهم رئيس الديوان الملكي يوسف العيسوي توفير فرص عمل لكل عضو في الجامعات الأردنية من ثم الجامعات الخاصة.

وطالبوا العمل على استبدال جميع أعضاء هيئة التدريس غير الأردنيين العاملين حاليا في الجامعات الأردنية بأعضاء أردنيين وفقا لتخصصاتهم.

كما طالبوا بعدم السماح للجامعات بتعيين أساتذة في تخصصات مغايرة للقسم الذي عين فيه والذي يجب أن يكون في مجال تخصصه.

وقال الأكاديميين إن استقلال الجامعات سلاح ذو حدين فمن جهة يحجم دور مجلس التعليم العالي ودور هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي ومن جهة ثاتية يقف حائلا أمام أعضاء هيئة التدريس الجدد في التعين.

ودعا الأكاديميين إلى إيجاد نظام مفاضلة عادل وموحد لتعيين أعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات الأردنية والعمل على اعتبار معيار الإنتاج العلمي لأعضاء هيئة التدريس من الكتب المنشورة والبحوث العلمية في المجلات المحكمة والرتب الأكاديمية التي يحصلون عليها.