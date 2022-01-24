أكاديميان من اليرموك رئيسا تحرير لمجلّتين علميتين – أسماء

قررت لجنة إدارة صندوق دعم البحث العلمي والابتكار في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، تجديد تعيين عميد البحث العلمي والدراسات العليا في جامعة اليرموك الأستاذ الدكتور أيمن حمودة، رئيسا لهيئة تحرير المجلة الأردنية في الكيمياء، مدة 3 سنوات مقبلة.

كما قررت اللجنة، تعيين عضو هيئة التدريس في قسم الفيزياء/ كلية العلوم في جامعة اليرموك الأستاذ الدكتور مهدي اللطايفة، رئيسا لهيئة تحرير المجلة الأردنية في الفيزياء، مدة 3 سنوات مقبلة.

يذكر أن المجلة الأردنية في الكيمياء، موطنة في جامعة اليرموك، وهي مجلة عملية فصلية محكمة تصدر منذ العام 2004، وتتلقى أبحاثا علمية في علم الكيمياء باللغة الإنجليزية، كما أن المجلة الأردنية في الفيزياء، موطنة في جامعة اليرموك، ومدعومة من صندوق دعم البحث العلمي والابتكار، وهي مجلة علمية فصلية محكمة، تصدر منذ العام 2006، وتتلقى أبحاثا علمية في علم الفيزياء باللغتين العربية و الإنجليزية.