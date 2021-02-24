أكاديمية أورانج للبرمجة تخرّج الحاصلين على منح “المخترعين الصغار”



عمان-خرّجت أورنج الأردن مؤخراً 40 طفلاً حاصلاً على منح من أكاديميتها للبرمجة بعد أن أتمّوا تدريبهم المتخصص في لغات البرمجة الأكثر طلباً والمهارات اللازمة للتقدّم في هذا المجال الواعد، كما تمّ توزيع الشهادات في حفل عقد عبر زوم التزاماً بإجراءات فيروس كورونا المستجد.

وكان الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و13 عاماً قد حصلوا على 12 جلسة تدريبية مجانية عبر الإنترنت من أكاديمية البرمجة من أورنج قدّمتها بمناسبة اليوم العالمي للمخترعين الصغار، بالشراكة مع Hello World Kids المتخصصة في تعليم البرمجة للأطفال من خلال منصتها التفاعلية هلو كود، بهدف تعزيز مهاراتهم وتحفيز التميز والابتكار.

وأكّدت مديرة إدارة العلاقات العامة والمسؤولية الاجتماعية والاتصال المؤسسي لدى أورانج الأردن، المهندسة رنا الدبابنة، على أهمّية هذه المنح في دعم الأطفال الموهوبين وتشجيع الجانب الإبداعي لديهم من خلال تزويدهم بالتدريبات اللازمة، لافتة إلى التزام الشركة عبر استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية بالتعليم الرقمي الذي يعدّ الشباب واليافعين لسوق العمل أو إنشاء مشاريعهم. وعبّرت المهندسة الدبابنة عن سعادتها بتخريج أول مجموعة من الأطفال من الأكاديمية والذي جاء بعد عام من تخريج الفوج الأول من الأكاديمية الذي حقق نجاحاً ملفتاً، كما بيّنت أن الفوج الثاني يستكمل حالياً تدريباته ومشاريعه العملية ضمن دور أورانج الأردن كالمزوّد الرقمي الرائد والمسؤول.

وتعد أكاديمية البرمجة في أورانج الأردن أحد أهم برامج الشركة التي تسعى لزيادة فرص الشابات والشباب الأردنيين في سوق العمل، حيث تقدّم على مدار 7 أشهر تدريباً مجانياً وعملياً على لغات والمهارات الوظيفية والذاتية البرمجة المطلوبة، ضمن مفهومها “التدريب من أجل التشغيل”.