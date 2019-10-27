“أكاديمية الحفاظ” تكرم مديرها السابق الدكتور صلاح دردس

عمان- كرمت أكاديمية الحفاظ مديرها العام السابق الدكتور صلاح دردس تحت شعار “غرس وأثر” الذي كان له دور فاعل في بناء وتأسيس الأكاديمية حتى أصبحت في منابر العلم المتقدمة، وخصوصاً مع تميزها من حيث الجودة والخدمات المتميزة وجرى تكريم الدكتور دردس في مقر الأكاديمية؛ حيث تم عقد اللقاء تحت رعاية رئيس مجلس إدارة الأكاديمية إبراهيم حمودة والمدير العام الأستاذ خالد السلايمة، وبحضور أعضاء هيئة المديرين وأعضاء الهيئتين الإدارية والتعليمية.

وقامت إدارة الأكاديمية بتسمية مسرح الأكاديمية باسم الدكتور دردس، وذلك تكريماً للجهود التي قدمها خلال مسيرة توليه إدارة الأكاديمية والنجاحات التي حققها وحرصه على النهوض بالأكاديمية في مختلف المجالات التربوية والخدمية وأساليب التدريس.

وفي ختام الحفل، تم تقديم درع “الحفاظ” للدكتور دردس بعد أن تم عرض عن واقع مسيرة الإنجازات والبناء التي شهدتها الأكاديمية في عهده.

ويذكر أن أكاديمية الحفاظ تقدم أحدث التكنولوجيا التعليمية لخدمة أبنائها الطلبة وتمكنهم من مواكبة مستجدات العصر الحديثة بكل قدرة ومهارة.

وتعتمد “أكاديمية الحفاظ” نظام الدوام الكامل لجميع الطلاب الذي يتضمن: حل الواجبات تحت إشراف المعلمين، وأنشطة ترفيهية، ووجبتي إفطار وغداء صحيتين تحت إشراف اختصاصيي تغذية.

وانطلقت “أكاديمية الحفاظ” في مشوارها التعليمي والتربوي مع العام الدراسي (2012-2013)؛ لتشكل نقلة نوعية في مجال التعليم على مستوى المملكة.