أكاديمية الملكة رانيا تختتم برنامج تطوير مهارات اللغة الإنجليزية في الشمال والوسط

عمان- الغد– نظمت أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين يومي الأربعاء والخميس الماضيين، حفل اختتام وتسليم شهادات برنامج تطوير مهارات اللغة الانجليزية في إقليمي الشمال والوسط لـ22 مشرفًا و198 معلما، شاركوا في برنامج تطوير مهارات اللغة الانجليزية المخصصة للطلبة من اللاجئين السوريين، بدعم من مركز تطوير التعليم البريطاني.

ويعمل البرنامج التدريبي في سنته الثالثة على تطوير المهارات الاربعة: القراءة، الكتابة، الاستماع والمحادثة، ويهدف الى تدريب المشرفين لنقل خبراتهم للمعلم الأردني في مديريات الوسط والشمال بمدارس الفترة المسائية التي تحتضن الطلبة السوريين.

وشمل تدريب المشرفين ورش عمل عن كيفية تطوير مهارات اللغة الانجليزية، بما يتلاءم مع المنهاج الذي تتبعه وزارة التربية والتعليم، وورشتي: تقديم الدعم للمعلمين وكيفية تفعيل قراءة القصص في الغرفة الصفية؛ إذ زودت المدارس المشاركة بالبرنامج وعددهم 83 مدرسة.

أما بالنسبة للمعلمين، فشمل البرنامج على حضورهم ورشات واجتماعات خلال عام دراسي كامل 2018/2019م، وتوبع المعلمون من المشرفين بعمل زيارات ميدانية مكثفة لهم في الغرفة الصفية، تبعها تقديم الدعم اللازم من المشرفين.

يذكر أن تأسس مركز تطوير التعليم منذ أكثر من 40 عاما، ويعد اليوم مؤسسة تعليمية كبرى توفر خدمات تعليمية لتحقيق المنفعة العامة على المستوى الدولي. ويطمح لأن يكون المؤسسة الأولى عالميا في تقديم الخدمات التعليمية، مع تركيز الاهتمامات بصفة خاصة على كفاءة وفعالية المدارس.