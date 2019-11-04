أكاديمية الموهوبين تواصل تدريباتها في إقليم الوسط

عمان – الغد – واصل أكاديمية الموهوبين التابعة لاتحاد كرة القدم، تدريباتها الاسبوعية في إقليم الوسط والشمال، لمواليد 2003 و2006.

وتقيم الأكاديمية 4 تجمعات داخلية لانتقاء اللاعبين الموهوبين بالشمال والوسط، ابتداء من يوم غد الثلاثاء حتى الى يوم الجمعة نفسه، على ملاعب البولو في مدينة الحسين للشباب، بإشراف المدير الفني اليكساندر جيتزي.

وتلتقي الأكاديمية لمواليد 2006 عند الرابعة مساء السبت 9 الجاري فريق الفيصلي ت15 عام، على ملعب البولو، فيما يواجه مواليد 2003 رديف الجزيرة عند السادسة على ذات الملعب، لتقييم اللاعبين والوقوف على الحالة البدنية والفنية لهم.

وتعتبر هذه الأكاديمية رفقة مراكز الواعدين، نواة لكافة الأندية والمنتخبات الوطنية، من خلال اكتشاف اللاعبين ودعمهم وصقل مواهبهم، والإهتمام بهم منذ الصغر.

ويضم الكادر الفني والإداري للأكاديمية رفقة جيتزي، بشار بني ياسين، عماد رشاد، صلاح الجلاد، مدرب حراس المرمى رائد الجبور، الإداري خالد الحلايقة، المعالجين علي جرادات وعبدالله الحراسيس، الى جانب المدربين المتطوعين حسن عبد الفتاح، إبراهيم الشبول، مدرب الحراس محمد عيسى.