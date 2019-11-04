آخر الأخبار الرياضةالرياضةرياضة محليةكرة القدم

أكاديمية الموهوبين تواصل تدريباتها في إقليم الوسط

منذ 37 دقيقة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان – الغد – واصل أكاديمية الموهوبين التابعة لاتحاد كرة القدم، تدريباتها الاسبوعية في إقليم الوسط والشمال، لمواليد 2003 و2006.

وتقيم الأكاديمية 4 تجمعات داخلية لانتقاء اللاعبين الموهوبين بالشمال والوسط، ابتداء من  يوم غد الثلاثاء حتى الى يوم الجمعة  نفسه، على ملاعب البولو في مدينة الحسين للشباب، بإشراف المدير الفني اليكساندر جيتزي.

وتلتقي الأكاديمية لمواليد 2006 عند الرابعة مساء السبت 9 الجاري فريق الفيصلي ت15 عام، على ملعب البولو، فيما يواجه مواليد 2003 رديف الجزيرة عند السادسة على ذات الملعب، لتقييم اللاعبين والوقوف على الحالة البدنية والفنية لهم.

وتعتبر هذه الأكاديمية رفقة مراكز الواعدين، نواة لكافة الأندية والمنتخبات الوطنية، من خلال اكتشاف اللاعبين ودعمهم وصقل مواهبهم، والإهتمام بهم منذ الصغر.

ويضم الكادر الفني والإداري للأكاديمية رفقة جيتزي، بشار بني ياسين، عماد رشاد، صلاح الجلاد، مدرب حراس المرمى رائد الجبور، الإداري خالد الحلايقة، المعالجين علي جرادات وعبدالله الحراسيس، الى جانب المدربين المتطوعين حسن عبد الفتاح، إبراهيم الشبول، مدرب الحراس محمد عيسى.

الوسوم

مقالات ذات صلة

الفحيص يسجل بداية قوية في البطولة العربية لكرة السلة

منذ 4 دقائق

منتخب كرة الناشئات يعلن قائمته الأولية لبطولة غرب آسيا

منذ 43 دقيقة

الإعلان عن قائمة “النشامى” لمواجهتي أستراليا وتايبيه

منذ 46 دقيقة

اتحاد الكليات ينظم ورشة تعريفية بسلة 3×3

منذ ساعة واحدة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock