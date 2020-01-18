“أكاديمية النقل البحري” في الشارقة تشارك في معرض التعليم الدولي



الشارقة – ضمن جهدها المتواصل لاستقطاب المزيد من الطلاب المهتمين بدخول مجال التعليم في القطاع البحري، أعلنت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في الشارقة عن مشاركتها في معرض التعليم الدولي، والذي سيقام في إكسبو الشارقة في الفترة ما بين 22 إلى 24 من شهر كانون الثاني (يناير)، حيث ستعرض الأكاديمية لزوار المعرض من الطلاب وأولياء أمورهم وكافة الجهات المشاركة في القطاع الحكومي والخاص، إمكاناتها المتطورة في مجال التعليم البحري.

وتعد هذه المشاركة الأولى من نوعها في هذا الحدث التعليمي الشامل لفرع الأكاديمية في الشارقة، والذي قام بافتتاحه رسمياً الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بعد ثمانية أشهر من توقيع اتفاقية الشراكة مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري التابعة لجامعة الدول العربية، وقد تكفل سموه بتقديم منحة مقدارها مليار درهم لبناء مقر الكلية في مدينة خورفكان في الشارقة، على مساحة تزيد عن 200 ألف متر مربع، وتجهيزها بأحدث الوسائل والأدوات التعليمية، كما شملت مكرمته منحة تعليمية كاملة لمئة طالب من مواطني الشارقة، وخلال وقت قياسي تم إنجاز أعمال البناء والتشييد، لتستقبل الأكاديمية طلبة الدفعة الأولى الذين التحقوا بمقاعد الدراسة للعام 2019-2020.

وبهذا الصدد أوضح الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري قائلاً: “تعتبر مشاركتنا في المعرض الدولي للتعليم والذي يقام في الشارقة خطوة مهمة لنا من أجل توعية المهتمين بالخدمات التعليمية بالمزايا التي نوفرها في الأكاديمية في فرع الشارقة، وبشكل خاص لأولياء أمور الطلبة الذين يبحثون عن فرص تعليمية جديدة في تخصصات نوعية وعالية التنافسية لأبنائهم عندما يتوجهون بعد إكمال الدراسة إلى سوق العمل، وهذه من أهم مزايا التخصص في القطاع البحري الذي يشهد طلبا شديدا على الكوادر المؤهلة، لاسيما في منطقتنا ومن أبنائنا”.