أكاديمية عمان – التسجيل للعام الدراسي ٢٠٢١/٢٠٢٠

ردّاً على استفسارات عديدة وردتنا، نرجو العلم بأن أكاديمية عمان تفتح أبوابها ابتداء من يوم الاربعاء الموافق ١٠ حزيران لاستقبال المراجعين في مكاتبها لتقديم طلبات التسجيل و تقديم الخدمات، حيث سيتواجد الموظفون لتقديم كافة أنواع المساعدة المطلوبة من الساعة ٩:٠٠ صباحا ولغاية الساعة ٢:٠٠ بعد الظهر.يرجى من المراجعين التواصل مع المدرسة عبر قنوات التواصل المتوفرة لأخذ موعد مسبق، و نرجو من كافة المراجعين التقيد بإجراءات الوقاية الصحية اللازمة.أكاديمية عمان تتمنى لكم الصحة و السلامة.