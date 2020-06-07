شركات وأعمال

أكاديمية عمان – التسجيل للعام الدراسي ٢٠٢١/٢٠٢٠

منذ ساعة واحدة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

ردّاً على استفسارات عديدة وردتنا، نرجو العلم بأن أكاديمية عمان تفتح أبوابها ابتداء من يوم الاربعاء الموافق ١٠ حزيران لاستقبال المراجعين في مكاتبها لتقديم طلبات التسجيل و تقديم الخدمات، حيث سيتواجد الموظفون لتقديم كافة أنواع المساعدة المطلوبة من الساعة ٩:٠٠ صباحا ولغاية الساعة ٢:٠٠ بعد الظهر.يرجى من المراجعين التواصل مع المدرسة عبر قنوات التواصل المتوفرة لأخذ موعد مسبق، و نرجو من كافة المراجعين التقيد بإجراءات الوقاية الصحية اللازمة.أكاديمية عمان تتمنى لكم الصحة و السلامة.

مقالات ذات صلة

شركة “الشرق الأوسط لخدمات الدفع MEPS” تطلق جهاز نقاط البيع الذكي “Android Smart POS” الأول من نوعه في الأردن

منذ ساعة واحدة
همة وطن الشعار الرسمي

210 آلاف دينار تبرع لهمة وطن من شركات القطرانة واسيا والفجيج للطاقة

منذ يوم واحد

شحنات ساعات هواوي الذكية تقفز إلى المرتبة الثانية عالميًا في الربع الأول من عام 2020

منذ يوم واحد

بنك الاتحاد يعلن عن مبادرته البيئية المبتكرة “بلاستيكا”

منذ يومين
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock