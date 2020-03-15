أكاديمية عمان تطبق التعليم التفاعلي عن بُعد

عمان – تمكّنت مدرسة أكاديمية عمان اليوم الأحد١٥-٣-٢٠٢٠ من إنجاز حصص صفيّة فعليّة لطلابها من خلال فكرة التعليم عن بعد

وقد لاقى هذا الإنجاز ثناءً كبيرًا من الطلبة وأولياء الأمور الذين عبّروا عن إعجابهم بالمهنيّة العالية والتنظيم والاستعداد للتعامل مع الظروف الراهنة بحرفية عالية تمثّلت بقيام المدرسة بتدريب معلّميها وكوادرها مسبقًا على توظيف التكنولوجيا وإعداد برامج لكل شعبة من شعب المدرسة تم إرسالها للأهالي يوم أمس السبت بعد إعلان الحكومة تعطيل المدارس ثمّ تطبيق الفكرة عمليًّا والوقوف على أيّة ملاحظات قد تظهر أثناء التطبيق.

وسوف تستمرّ المدرسة في تقديم الحصص عن بُعد طوال الأسبوعين القادمين.

يذكر أنّ أكاديمية عمان مدرسة خاصّة تدرّس برامج البكالوريا الدوليّة في جميع السنوات الدراسية من الصفّ الأول حتّى الصف الثاني عشر ويلتحق خريجوها بأرقى الجامعات على مستوى العالم