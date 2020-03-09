أكاديمية عمان تنظم معسكر “تنسي”

عمان-الغد– أعلنت أكاديمية عمان للتنس، عن تنظيم معسكر الربيع للتنس، خلال الفترة ما بين 15-20 آذار (مارس) الحالي، حيث أشار رئيس اللجنة المنظمة ومدير الأكاديمية خالد نفاع، إلى بدء التسجيل اعتبارا من يوم أمس لمختلف الفئات العمرية.

وأضاف أن المعسكر سيشهد تدريبات يومية من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة الواحدة ظهرا، في مقر أكاديمية عمان للتنس داخل مدينة الحسين للشباب، والنادي الأرثوذكسي بهدف تشجيع الأطفال وطلبة المدارس على ممارسة رياضة التنس، إضافة لتنظيم رحلة تدريبية لأكاديمية “نادال للتنس” في إسبانيا.

ومن أبرز لاعبي الأكاديمية، عبدالله شلباية (المصنف الأول غربيا ضمن فئته)، زيد شلباية، طلال شطارة، آية أبو غزالة، ليث سختيان، غيث شبيلات، تيمور مارتينون، أمير جابر، مالك القرنة، حمزة الخياط، محمد شاهين، تانيا حمودة، أحمد كيالي، زين فضة، كنز مجدلاوي، جنى زلاطيمو، رحمة طبلت، ركان قعوار، عبدالله سختيان، سارة هاكوز، تيا حمودة، رحمة البيطار، هاشم عصفور، جنا البيطار وديانا الحلاق.