أكاديمية عمان.. دبلوما البكلوريا الدولية 2019 الفوج الثاني عشر نتائج متميزة على مستوى المملكة والعالم

اعلنت اكاديمية عمان عن تخريج دبلوما البكالوريا الدولية 2019 / الفوج الثاني عشر، وحقق الفوج نتائج مميزة ، حيث حصل 3 طلاب على علامة 44/45 ، والتي تعادل 98.6 في التوجيهي العلمي ، وطالبان على 43/45 ، والتي تعاجل 98.3 ، كما حصل 75% من الطلاب على علامة تزيد عن 90.

حيث أن جميع طلابنا حصلو على قبول ومنح من ارقى الجامعات الاردنية والعالمية :

قيمة المنح لهذا الفوج:4.72 مليون دولار

منح السنوات 2014-2019: 19 مليون دولار

تتقدم اكاديمية عمان الشكر للهيئة التدريسية العتيدة وأطيب التمنيات والتهاني للطلبة وأهاليهم الأعزاءعلى هذا الإنجاز الكبير