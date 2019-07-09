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أكاديمية عمان.. دبلوما البكلوريا الدولية 2019 الفوج الثاني عشر نتائج متميزة على مستوى المملكة والعالم

منذ 3 ساعات

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اعلنت اكاديمية عمان عن تخريج دبلوما البكالوريا الدولية 2019 / الفوج الثاني عشر، وحقق الفوج نتائج مميزة ، حيث حصل 3 طلاب على علامة 44/45 ، والتي تعادل 98.6 في التوجيهي العلمي ، وطالبان على 43/45 ، والتي تعاجل 98.3 ، كما حصل 75% من الطلاب على علامة تزيد عن 90.
حيث أن جميع طلابنا حصلو على قبول ومنح من ارقى الجامعات الاردنية والعالمية :
قيمة المنح لهذا الفوج:4.72 مليون دولار
منح السنوات 2014-2019: 19 مليون دولار
تتقدم اكاديمية عمان الشكر للهيئة التدريسية العتيدة وأطيب التمنيات والتهاني للطلبة وأهاليهم الأعزاءعلى هذا الإنجاز الكبير

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