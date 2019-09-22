أكاديمية كادبي للأمن السيبراني تُطلق برامج تدريبية تقنية في مجال الأمن السيبراني -صور

عمان-الغد- أطلق مركز الملك عبد الثاني للتصميم والتطوير من خلال أكاديميته للأمن السيبراني برامجاً تقنية متخصصة في مجال الأمن السيبراني.

وقال مدير الأكاديمية عبدالله المصري في تصريح صحافي ان الأكاديمية هي احد مشاريع المركز والتي باشرت عملها مؤخرا، مبيّنا ان الأكاديمية تقدم برامج تدريبية تقنية متقدمة، حيث تم تصميم البرامج لبناء القدرات والكفاءات المحلية في الامن السيبراني.

واشار المصري الى ان الأكاديمية تعتمد منهجية التدريب العملي لتأهيل الكوادر من مختلف القطاعات لرفع جاهزيتهم التقنية والقيادية لآداء أدوار ومهام متخصصة في الامن السيبراني.

وبين ان البرامج تغطي عدة مستويات المبتدئة منها والمتقدمة بما سيعود بالمنفعة الوطنية والاقتصادية والأمنية على الاردن، وتجهيز المملكة بكوادر بشرية قادرة على التعامل مع قضايا وتحديات الأمن السيبراني على مختلف المستويات.

وقال مسؤول تطوير الأعمال سيباستيان مادن الذي حضر للمملكة خصيصا للاطلاع على جهود أكاديمية كادبي والاطلاع على الدور التدريبي التقني الذي تقدمه قال : “نحن متحمسون للغاية لبدء الاكاديمية بتقديم التدريب التقني، حيث تعمل الأكاديمية مع شركة PGI منذ أكثر من عام لبناء مركز التدريب والبنية التحتية وتدريب واعتماد مدربي كادبي وفقًا لمعايير PGI المصنفة عالميا.

وأضاف ان الاكاديمية ستساعد الأردن على حماية اقتصاده وأمنه من تهديدات الأمن السيبراني وإعداد الكوادر القادرة على التعامل مع مختلف قضايا الأمن السيبراني وتحدياته المتنوعة على كافة المستويات.