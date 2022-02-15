أكاديمي من “اليرموك” يفوز بجائزة حمدان بن راشد – الألكسو للبحث التربوي المتميز

فاز عضو هيئة التدريس في قسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية في جامعة اليرموك الدكتور علي البركات، والمُعار إلى جامعة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بجائزة حمدان بن راشد – الألكسو / المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، للبحث التربوي المتميز، عن دراسته العلمية التي حملت عنوان “ممارسات التربية الوالدية في غرس قيم العمل التطوعي لدى أطفال إمارة الشارقة”.

وشارك في هذه الجائزة التي أعلنت عنها مؤسسة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز في عام 2021، عدد كبير من الباحثين الذين يمثلون مختلف الجامعات العربية من (13) دولة، وذلك في إطار شراكتها الاستراتيجية مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو).

وتهدف الجائزة إلى الكشف عن الباحثين المتميزين في الوطن العربي، والإفادة من أبحاثهم والتعريف بهم عربياً، كما و تسعى الجائزة إلى التعريف بأرقى الممارسات التربوية التي توصلت إليها أبحاثهم من خلال إثراء وإغناء المكتبة التربوية العربية بالبحوث الأصيلة التي تحاكي المعايير العالمية للبحث التربوي، بحيث تحتل هذه الجائزة مكانتها بين الجوائز العالمية.