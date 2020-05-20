أكثروا من شرب السوائل قبل السحور.. تحسباً لطقس الخميس

عمان- الغد- تستمر درجات الحرارة يوم غد الخميس، أعلى من معدلاتها بالنسبة لهذا الوقت من العام ما بين 10-12 درجة مئوية بسبب تأثر المملكة بكتلة هوائية شديدة الحرارة.

وبحسب موقع طقس العرب فإن الطقس يكون حاراً و جافاً في أغلب المناطق ويتحول ليُصبح شديد الحرارة لبعض الوقت في ساعات العصر، في حين يكون شديد الحرارة بشكل كبير جداً في مناطق الأغوار و البحرالميت وخليج العقبة و التي تتجاوز في هذه المناطق درجات الحرارة أكثر من 45 درجة مئوية.

و تظهر عصراً بعض السحب مُتوسطة الارتفاع و يُحتمل هطول زخات محلية من الأمطار في مناطق عشوائية من جنوب المملكة.

الرياح تكون خفيفة مُتغيرة الإتجاه، تتحول عصراً إلى شمالية غربية مُعتدلة السرعة، تنشط على فترات.

في خليج العقبة:

-الرياح: شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

– حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-20 سم).

– درجة حرارة سطح مياه البحر: 24 درجة مئوية.

التوصيات

١) الانتباه من التعرض المباشر و الطويل لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة والعصر و خاصة في مناطق الأغوار والبحرالميت والعقبة.

٢) يُنصح بالإكثار من شرب السوائل و المُرطبات الباردة قبل السحور.

٣) عدم ترك المواد المنظفة و المعقمة داخل المركبات نظراً للحرارة الشديدة.

ليلاً

يكون الطقس دافئاً على نحو لافت في أغلب المناطق.

الرياح تكون خفيفة مُتغيرة الإتجاه.