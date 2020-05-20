أكثروا من شرب السوائل قبل السحور.. تحسباً لطقس الخميس

عمان- الغد- تستمر درجات الحرارة يوم غد الخميس، أعلى من معدلاتها بالنسبة لهذا الوقت من العام ما بين 10-12 درجة مئوية بسبب تأثر المملكة بكتلة هوائية شديدة الحرارة.
وبحسب موقع طقس العرب فإن الطقس يكون حاراً و جافاً في أغلب المناطق ويتحول ليُصبح شديد الحرارة لبعض الوقت في ساعات العصر، في حين يكون شديد الحرارة بشكل كبير جداً في مناطق الأغوار و البحرالميت وخليج العقبة و التي تتجاوز في هذه المناطق درجات الحرارة أكثر من 45 درجة مئوية.
و تظهر عصراً بعض السحب مُتوسطة الارتفاع و يُحتمل هطول زخات محلية من الأمطار في مناطق عشوائية من جنوب المملكة.
الرياح تكون خفيفة مُتغيرة الإتجاه، تتحول عصراً إلى شمالية غربية مُعتدلة السرعة، تنشط على فترات.
في خليج العقبة:
-الرياح: شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
– حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-20 سم).
– درجة حرارة سطح مياه البحر: 24 درجة مئوية.
التوصيات
١) الانتباه من التعرض المباشر و الطويل لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة والعصر و خاصة في مناطق الأغوار والبحرالميت والعقبة.
٢) يُنصح بالإكثار من شرب السوائل و المُرطبات الباردة قبل السحور.
٣) عدم ترك المواد المنظفة و المعقمة داخل المركبات نظراً للحرارة الشديدة.
ليلاً
يكون الطقس دافئاً على نحو لافت في أغلب المناطق.
الرياح تكون خفيفة مُتغيرة الإتجاه.