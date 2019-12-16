أكثر كلمات المرور شيوعا في العام الحالي

عمان- الغد- درست شركة “NordPass” الأميركية ما يزيد على 500 مليون كلمة مرور سمحت للهاكرز باختراق حسابات ومدونات مستخدمي الإنترنت فكشفت تصنيف أكثر كلمات المرور الـ200 شيوعا، بحسب ما نشر موقع “روسيا اليوم”.

وشغلت أول ثلاث مراتب كلمات المرور 12345، 123456، 123456789.

وقالت إن مجموعات الأرقام البسيطة هذه تتمتع بأكبر شعبية بين المستخدمين.

واحتلت كلمة المرور 11111 المرتبة الـ17 في التصنيف، أما كلمة المرور 12321 فاحتلت المركز الـ39.

فيما يتعلق بكلمتي المرور qwerty وasdfgh فلا تقلان رواجا عنها.

ويلجأ الكثير من المستخدمين إلى أسماء النساء بمثابة كلمات مرور. ومن أكثرها شعبية نيكول وجيسيكا وهانا.

وأشار الخبراء إلى أن تلك الإحصاءات تتكرر من عام إلى آخر؛ إذ إن المستخدمين يختارون أبسط ما يمكن من كلمات المرور، لكنها تعد في الوقت نفسه أكثر تعرضا للاختراق من قبل الهاكرز.

وينصح الخبراء المستخدمين بأن يستبدلوا كلمات المرور من وقت إلى آخر ويستخدموا كلمات مرور مختلفة في المواقع الإلكترونية المختلفة وألا يتركوا بيانات شخصية في شبكات التواصل الاجتماعي.