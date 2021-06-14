أكثر من ألف مشارك ببرنامج “أردننا جنة” في 3 أيام

محمد أبو الغنم

عمان- أكد مصدر مطلع في وزارة السياحة والآثار أن عدد السياح المشاركين في برنامج “أردننا جنة” تجاوز ألف سائح خلال ثلاثة أيام.

يأتي هذا في الوقت الذي أطلقت فيه وزارة السياحة والآثار برنامج “أردننا جنة” يوم الخميس الماضي بعد انقطاع دام أشهرا بسبب اجراءات التعامل مع فيروس كورونا.

ولفت المصدر إلى أن هذه الأعداد تبشر بزيادة المشاركة في هذا البرنامج مستقبلا.

وقال المصدر نفسه ان “الوجهات السياحية في برنامج اردننا جنة تستقبل السياح إذ بدأت آثار الحركة السياحية تنشط في مختلف المنشآت السياحية”.

وأضاف المصدر “هناك توجهات من الوزارة وتركيز على دعم القطاع السياحي بالكامل بمختلف المناطق وعلى المناطق الاكثر تضررا من ازمة كورونا”.

وأطلق وزير السياحة والآثار، نايف الفايز، من مركز زوار مأدبا، الخميس الماضي، برنامج “أردننا جنة” للسياحة الداخلية المدعوم من الوزارة وهيئة تنشيط السياحة، والذي تنفذه مكاتب السياحية والقطاع السياحي.

وقال الفايز، إنّ “البرنامج يهدف إلى تحفيز وتنشيط السياحة الداخلية، وتشجيع المواطنين على زيارة العشرات من الوجهات السياحية، حيث يوفر البرنامج أنماطاً سياحية متنوعة ومختلفة، وتجربة سياحية فريدة تتحملها موازنة العائلة الأردنية”.

وأضاف، أن “البرنامج الذي تبلغ مخصصاته العام الحالي 6 ملايين دينار يسعى إلى تخفيف الخسائر التي لحقت بالقطاع السياحي جراء جائحة فيروس كورونا ومساعدته على التعافي، من خلال إشراك المكاتب السياحية في تنظيم وتنفيذ الرحلات، والنقل السياحي وأدلاء السياح والطيران الداخلي، والعديد من المنشآت السياحية كالمطاعم والمخيمات، ومقدمي الخدمة كالرواحل في منطقة البترا، وسيارات الدفع الرباعي في وادي رم “.