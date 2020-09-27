أكثر من ثلثي الأردنيين: الأمور تسير بالاتجاه السلبي

74% يرون أن الأمور في الأردن تسير في الاتجاه السلبي

60% لا يعتقدون أن الحكومة ستقوم بتأجيل الانتخابات النيابية المقبلة

لا يثق 61% من الأردنيين على الاطلاق بمرشحي دوائرهم الانتخابية

لا يثق 56% بأعداد المصابين بفيروس كورونا المعلنة من قبل الحكومة

خمس الأردنيين يعتقدون أن موضوع الوباء العالمي (فيروس كورونا) هو مؤامرة

11% لا يعتقدون من الأردنيين بوجود مصابين بفيروس كورونا في الأردن

31% يعتقدون أن الحكومة تبالغ بأعداد الإصابات، وأن الاعداد الحقيقية للمصابين بفيروس كورونا في الأردن هي اقل مما يتم التصريح عنه

68% تؤيد الحجر المنزلي بدلاً من الحجر المؤسسي للمصابين بفيروس كورونا للذين تقل أعمارهم عن 18 سنة

77% لا يؤيدون اغلاق المساجد ودور العبادة، و61% لا يؤيدون التحول الى التعليم عن بعد للصفوف من الرابع حتى الحادي عشر، و53% لا يؤيدون اغلاق المقاهي وصالات المطاعم

57% يؤيدون قرار الحجر المنزلي للقادمين من الخارج لمدة أسبوع بدلا من الحجر المؤسسي

لا يعتقد 75% أن المواطنين ملتزمون بإجراءات السلامة العامة في الأماكن العامة

59% لا يؤيدون اكمال الفصل المدرسي من خلال التعليم عن بعد

لا يرضى 60% عن قرارات وإجراءات الحكومة للحد من انتشار كورونا، و57% يعتقدون أن الحكومة لم تنجح في إدارة ملف الأزمة

63% لا يعتقدون أنه سيتم فرض حظر تجول شامل، و64% لا يؤيدون فرضه

عمان – الغد – نفّذت دائرة استطلاعات الرأي العام والمسوح الميدانية في مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الأردنية، استطلاعها الخامس والعشرون من ضمن سلسلة استطلاعات “المؤشّر الأردني – نبض الشارع الأردني” خلال الفترة من 24-27\9\2020، على عينة ممثلة للمجتمع الأردني ومن المحافظات كافة.

وركز موضوع استطلاع نبض الشارع الأردني-25 على ابرز القضايا التي تشغل الرأي العام الأردني وأهمها ازمة فيروس كورونا والانتخابات النيابية المقبلة.

وأظهر الاستطلاع أن 74% يرون أن الأمور في الأردن تسير في الاتجاه السلبي، فيما يرى 10% فقط أن الأمور تسير في الاتجاه الإيجابي مقارنة بـ91% في استطلاع آذار 2020، ومقارنة بـ55% في استطلاع تموز 2020.

ولا يعتقد 60% انه وفي ظل الظروف الحالية بأن الحكومة ستقوم بتأجيل الانتخابات النيابية المقبلة، على الرغم من أن أكثر من النصف 51% يؤيدون تأجيل الانتخابات النيابية.

وأفاد 59% أنهم لن يشاركوا في الانتخابات النيابية المقبلة، في حين أن ربع الأردنيين فقط 25% سيشاركون في الانتخابات النيابية المقبلة في حال تم اجرائها.

ولا يثق 61% من الأردنيين على الاطلاق بمرشحي دوائرهم الانتخابية الذين سوف يترشحون للانتخابات النيابية المقبلة.

ويعتقد أكثر من خمس الأردنيين 22% أن موضوع الوباء العالمي (فيروس كورونا) هو مؤامرة، و4% فقط لا يعتقدون بوجود الفيروس على الاطلاق، بينما 64% من المستجيبين يعتقدون بأن فيروس كورونا موجود وأن الجائحة حقيقة.

ولا يعتقد (11%) من الأردنيين بوجود مصابين بفيروس كورونا في الأردن، بينما تعتقد الغالبية العظمى (77%) بوجود مصابين بفيروس كورونا في الأردن.

ولا يثق أكثر من نصف الاردنيين (56%) بأعداد المصابين بفيروس كورونا المعلنة من قبل الحكومة، فيما يثق بهذه الاعداد المعلنة (29%).

ويعتقد ثلث الأردنيين (31%) أن الحكومة تبالغ بأعداد الإصابات، وأن الاعداد الحقيقية للمصابين بفيروس كورونا في الأردن هي اقل مما يتم التصريح عنه، فيما يعتقد (19%) أنها أكثر مما يتم التصريح عنه، و(29%) فقط يعتقدون أن أعداد المصابين الحقيقية مطابق لما يتم التصريح به.

كما يعتقد الغالبية من الأردنيين (56%) أن هنالك انتشار مجتمعي لوباء فيروس كورونا في الأردن، بينما (27%) من الأردنيين لا يعتقدونأن هنالك انتشار مجتمعي لفيروس كورونا في الأردن.

ولا يعتقد ثلث الأردنيين (33%) ان فايروس كورونا خطير على صحة الانسان، بينما نصف المستجيبين (51%) يعتقدون أن فيروس كورونا خطير الى حد ما على صحة الانسان، فيما يعتقد (11%) أنه خطير جداً.

ويؤيد 68% تؤيد الحجر المنزلي بدلاً من الحجر المؤسسي للمصابين بفيروس كورونا للذين تقل أعمارهم عن 18 سنة.

كما لا تؤيد الغالبية العظمى من الأردنيين (77%) اغلاق المساجد ودور العبادة.

ولا يؤيد (61%) من الأردنيين قرار الحكومة بالتحول الى التعليم عن بعد للصفوف من الرابع حتى الحادي عشر، و(53%) من الأردنيين لا يؤيدون اغلاق المقاهي وصالات المطاعم.

ويؤيد (57%) من الأردنيين قرار الحجر المنزلي للقادمين من خارج الأردن لمدة أسبوع بدلا من الحجر المؤسسي.

ولا يعتقد الغالبية العظمى من الأردنيين (75%) أن المواطنين ملتزمون بإجراءات السلامة العامة عند الذهاب الى الأماكن العامة، و(68%) لا يعتقدون أن المواطنين ملتزمون بإجراءات السلامة العامة عند استخدام وسائل النقل العامة، و(57%) لا يعتقدون أن المواطنين ملتزمون بإجراءات السلامة العامة في أماكن العمل.

ولا يعتقد (64%) من الأردنيين أن المواطنين ملتزمون بإجراءات السلامة العامة في المولات والمحال التجارية.

ولا يؤيد (59%) اكمال الفصل الدراسي الحالي لطلبة المدارس من خلال التعليم عن بعد، فيما يؤيده (35%)، كما لا يؤيد (56%) تدريس طلبة الجامعات عن بعد للفصل الدراسي القادم، فيما يؤيده (40%).

لا يرضى (60%) عن القرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة من اجل الحد من انتشار فيروس كورونا، بينما (37%) من المستجيبين راضون.

يعتقد (57%) من الأردنيين أن الحكومة لم تنجح في إدارة ملف ازمة فيروس كورونا.

ولا يعتقد الغالبية العظمى من الأردنيين (63%) أنه وفي ظل تطور الوضع الوبائي في الأردن سوف تقوم الحكومة بفرض حظر تجول شامل، فيما يعتقد (20%) أنها سوف تقوم بذلك.

ولا تؤيد الغالبية العظمى (64%) من الأردنيين فرض حظر تجول شامل، فيما يؤيد ذلك (30%).

ولا يعتقد الغالبية من الاردنيين (63%) أن النظام الصحي الأردني (عدد المستشفيات، الاسرة، الكوادر الطبية، المواد الصحية المطلوبة) قادر على التعامل مع الاعداد المتزايدة للمصابين بفيروس كورونا.

ويعتقد الغالبية العظمى من المستجيبين (61%) أن ما يتعرض له بعض المسؤولين والشخصيات العامة من تجريح (تنمر وترهيب) بات يشكل ظاهرة في الأردن، فيما يعتقد (30%) أنه ليس ظاهرة منتشرة.

ولا 80% ما يتعرض له بعض المسؤولين والشخصيات العامة من تجريح (تنمر وترهيب) ، فيما يؤيدها (13%).