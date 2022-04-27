أكثر من ربع مليون شخص يحيون ليلة القدر بالمسجد الأقصى المبارك

أحيا أكثر من ربع مليون مصل، أمس الأربعاء، ليلة القدر (27 رمضان)، في رحاب المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة .

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس في بيان لها : إن أكثر من 250 ألف مصل توافدوا إلى المسجد الأقصى المبارك – الحرم القدسي الشريف لإحياء ليلة القدر، وسط إجراءات مشددة فرضتها سلطات الاحتلال على المدينة المقدسة.

وقال شهود عيان لمراسل (بترا) في رام الله ان باحات ومصليات الأقصى اكتظت بالمصلين الذين جاءوا من مدينة القدس من مناطق الـ48، وممن تمكنوا من الوصول من الضفة الغربية، تحدوا قيود الاحتلال وحواجزه لإحياء ليلة القدر.

وكان نحو 250 ألف مصل أدوا صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك، وسط أجواء رمضانية أضفت سحرا خاصا على سحر الأقصى.

ونصب المعتكفون خيامهم الرمضانية في أروقة الأقصى، لإحياء سنة الاعتكاف في ليالي العشر الأواخر من رمضان، ورفعوا العلم الفلسطيني، وصدحت حناجرهم بالتكبيرات والهتافات للأقصى.

وعززت شرطة الاحتلال قواتها في مدينة القدس ونشرت نحو 3 آلاف عنصر في محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة، وأعلنت أنها ستطبق على دخول المصلين في ليلة القدر الشروط التي تطبق على دخولهم أيام الجمع في شهر رمضان المبارك. بترا