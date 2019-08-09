أكثر من مليار دولار إيرادات مجموعة الحكمة بالنصف الأول

عمّان – الغد- أعلنت شركة “حكمة فارماسيوتيكلز بي. إل. سي”، اليوم الجمعة عن نتائجها المالية للنصف الأول من العام الحالي والمنتهي في 30 حزيران 2019.

وبلغت إيرادات “الحكمة” على مستوى المجموعة كاملة 1,047 مليون دولار أميركي، مسجلةً بذلك ارتفاعاً بنسبة 7%، مقارنة بـ 979 مليون دولار أميركي للنصف الأول من العام 2018، مما يعكس المبيعات القوية للمنتجات المتاحة في السوق والمنتجات حديثة الإطلاق.

وخلال النصف الأول من العام 2019، ارتفعت الإيرادات الرئيسة لقطاع أدوية المحاقين العالمي بنسبة 4% لتصل إلى 428 مليون دولار أميركي، مقارنة بـ 410 ملايين دولار أميركي في النصف الأول من عام 2018.

وبالعملة الثابتة، ارتفعت إيرادات قطاع أدوية المحاقين العالمي بنسبة 7%، وارتفعت إيرادات القطاع نفسه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 18% محققة إيرادات بقيمة 60 مليون دولار أميركي مقارنة بـ 51 مليون دولار أميركي في النصف الأول من العام 2018، كما ارتفعت إيراداتها بالعملة الثابتة لتصل إلى 20%، مما يعكس الأداء الجيد في مختلف أسواق “الحكمة”، وخاصة في المملكة العربية السعودية ومصر. ومن المتوقع الآن أن تكون نتائج قطاع أدوية المحاقين أعلى من معدل توقعات العام الماضي بأكمله.

أما إيرادات قطاع الأدوية الجنيسة، فقد ارتفعت بنسبة 11% لتصل إلى 368 مليون دولار أميركي، مقابل 332 مليون دولار أميركي في النصف الأول من عام 2018، حيث تم تعويض تراجع الأسعار من خلال الطلب القوي على منتجات “الحكمة” الأكثر تميزاً في السوق والمنتجات حديثة الإطلاق. وبفضل النتائج المالية الجيدة للنصف الأول من العام، رفعت الحكمة توقعات العام بأكمله لإيرادات قطاع الأدوية الجنيسة والأرباح التشغيلية.

وحسب التقارير المالية، وصلت إيرادات قطاع العلامة التجارية المسجلة إلى 242 مليون دولار أميركي، بزيادة قدرها 4% مقارنة بالإيرادات المتحققة في النصف الأول من العام الماضي، والبالغة 232 مليون دولار أميركي. وعلى أساس العملة الثابتة، نمت إيرادات قطاع العلامة التجارية المسجلة بنسبة 6% لتصل إلى 246 مليون دولار أميركي.

وفي أكبر أسواقها، المملكة العربية السعودية ومصر، حققت “الحكمة” نموًا مضاعفًا في الإيرادات، مما يعكس الطلب القوي على محفظة المنتجات المسوَّقة والمنتجات حديثة الإطلاق. ورغم تراجع المبيعات في الجزائر نتيجة للتباطؤ الاقتصادي هناك، إلا أن الأداء القوي الذي حققته “الحكمة” في معظم أسواقها بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أدى إلى تعويض هذا التراجع. واشتملت أبرز إنجازات “الحكمة” الاستراتيجية على تعيين عضو جديد بمنصب كبير المسؤولين العلميين لتعزيز قدرات البحث والتطوير، وإطلاق 37 منتجًا جديدًا في جميع الأسواق، إلى جانب توسيع محفظة منتجاتها العالمية. وكذلك وقّعت المجموعة 7 اتفاقيات ترخيص في الولايات المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى دخولها في اتفاقية توريد طويلة الأجل مع “Civica Rx” لمنتجات المحاقين الأساسية في الولايات المتحدة.

واشار الرئيس التنفيذي لـ “الحكمة” سيجي أولافسون، الى الإجراءات التي اتخذتها الشركة لخفض التكاليف وزيادة الكفاءة خلال النصف الأول من العام، اضافة الى التركيز على تطوير المنتجات قيد التنفيذ وزيادة الاستثمار في برامج البحث والتطوير الخاصة بالشركة وأضافة منتجات جديدة من خلال الشراكات وتعزيز فريق البحث والتطوير .