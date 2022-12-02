أكثر من مليار مشاهدة لحفل افتتاح المونديال ومباريات الجولة الأولى

أعلنت مجموعة beIN الإعلامية، الناقل الرسمي لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، عن تخطي عدد المشاهدات الأولية لحفل افتتاح البطولة ومباريات الجولة الأولى من دور المجموعات حاجز المليار مشاهدة على قنوات beIN SPORTS في 24 دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتُظهر نسب المشاهدة التي كشفت عنها المجموعة زيادة بواقع 113% مقارنةً بالنسب المسجلة في مباريات الجولة نفسها من بطولة كأس العالم في روسيا 2018.

وتؤكد الإحصائيات الأولية للمشاهدات الإقبال غير المسبوق من عشاق كرة القدم في المنطقة على البطولة التي تُقام للمرة الأولى في العالم العربي، حيث توفر شبكة beIN SPORTS فرصة مشاهدة البث الأصلي للمباريات مع نخبة من المعلقين، والاطلاع على آراء أفضل المحللين العالميين من خلال سبع قنوات مخصصة.

وقال محمد السبيعي، الرئيس التنفيذي لـ beIN الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “توقعنا سابقاً أن تحقق كأس العالم FIFA قطر 2022 مستويات مشاهدة استثنائية كونها المرة الأولى التي تُقام فيها البطولة في الشرق الأوسط، وقد نجحت في تسجيل أكثر من مليار مشاهدة لحفل الافتتاح ومباريات الجولة الأولى بدور المجموعات.

ولطالما أكد عشاق كرة القدم في العالم العربي شغفهم بالبطولات الكبرى. ويسرنا عرض مباريات البطولة للمشاهدين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باعتبارنا الناقل الرسمي للبطولة، ما يشكل مصدر فخرٍ واعتزازٍ بالنسبة لنا”.

ووفقاً لبيانات شركة إبسوس، سجل حفل افتتاح بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 مشاهدة 111.7 مليون شخص بالغ في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ما يصل إلى نسبة 31% من السكان البالغين في الدول الـ 24، ويمثل 6 أضعاف مشاهدات حفل افتتاح النسخة السابقة من البطولة عام 2018 في روسيا.

كما تجاوز إجمالي المشاهدين الذين تابعوا مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات 907 ملايين شخص، ووصل عدد متابعي المباراة الافتتاحية التي جمعت المنتخبين القطري والاكوادوري إلى 99.24 مليون مشاهد، بزيادة بلغت 86% مقارنة بالمباراة الافتتاحية للنسخة الماضية من البطولة، وأقل بنسبة بسيطة من مشاهدات مباراة نصف النهائي في 2018 بين إنجلترا وكرواتيا التي بلغت 99.4 مليون مشاهدة.

وسجلت مباراة هولندا والسنغال في المجموعة الأولى مشاهدة 44.6 مليون شخص، بينما بدأت إيران مشوارها في البطولة بهزيمة أمام المنتخب الإنجليزي في مباراة تابعها أكثر من 80.7 مليون مشاهد، بمن فيهم 60% من السكان البالغين في إيران.

وسجل المنتخب الويلزي عودته الأولى إلى بطولة العالم لكرة القدم منذ عام 1966 في مباراة جمعته مع منتخب الولايات المتحدة الأميركية وانتهت بالتعادل بهدف لمثله، وتابعها 26.5 مليون مشاهد على قنوات beIN SPORT.

كما خاض المنتخب السعودي ثاني أكثر المباريات مشاهدة في البطولة لغاية الآن، حيث تابع 99.3 مليون مشاهد الفوز التاريخي المبهر للأخضر السعودي على الأرجنتين بهدفين لهدف، من بينهم قرابة 18 مليون مشاهد بالغ من المملكة العربية السعودية، أي نسبة 71% من السكان البالغين في المملكة، ووصلت أعداد متابعي مباراة بولندا والمكسيك ضمن المجموعة الثالثة، والتي انتهت بالتعادل السلبي، إلى 30.7 مليون مشاهد.

وسجلت مباراة المنتخب التونسي أمام الدنمارك ضمن المجموعة الرابعة 63.4 مليون مشاهدة في المنطقة، تشمل 75% من إجمالي البالغين في تونس، وانتهت المباراة بالتعادل من دون أهداف.. بينما تابع 71.9 مليون شخص أولى مباريات المنتخب الفرنسي بطل العالم في رحلته للدفاع عن اللقب، والتي فاز فيها على أستراليا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

وتابع أكثر من 82.2 مليون شخص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الفوز المفاجئ للمنتخب الياباني على نظيره الألماني ضمن مباريات المجموعة الخامسة، في حين شاهد 52.4 مليون متابع فوز الماتادور الإسباني الساحق على كوستاريكا بنتيجة 7 / صفر.

وشاهد 57.2 مليون شخص المباراة الافتتاحية للمنتخب المغربي في المجموعة السادسة، والتي انتهت بالتعادل السلبي أمام المنتخب الكرواتي وصيف النسخة الماضية من البطولة، بينما شاهد 26.7 مليون شخص مباراة المنتخب الكندي في عودته المنتظرة إلى الساحة الكروية العالمية، والتي انتهت بخسارته بهدف وحيد أمام المنتخب البلجيكي.

وتُعد مباراة البرازيل وصربيا في المجموعة السابعة، والتي انتهت بهدفين لصفر لصالح راقصي السامبا أبطال العالم خمس مرات، ثالث أعلى المباريات متابعة في البطولة لغاية الآن مع 95.6 مليون مشاهد. فيما تابع 11.1 مليون شخص المباراة الثانية في المجموعة ذاتها والتي فازت فيها سويسرا على الكاميرون بنتيجة 1 / صفر.

كما شاهد 64 مليون شخص الإنجاز التاريخي الجديد للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي أصبح أول لاعب يسجل في خمس نسخ متتالية من بطولة العالم لكرة القدم، عندما فازت البرتغال على غانا بنتيجة 3 / 2، بينما تابع 8.1 مليون شخص المباراة التي سبقتها في اليوم ذاته بين الأوروغواي وكوريا الجنوبية، والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الطرفين.

قنا