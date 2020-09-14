أكثر من مليوني إصابة بكورونا في الشرق المتوسط

عمان – ارتفع عدد حالات الإصابة التراكمية المؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في منطقة إقليم شرق المتوسط ليبلغ مليونين و 116189 حالة.

ووفقا لأرقام وبيانات المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط الذي يضم الدول العربية والباكستان وأفغانستان وإيران، بلغ عدد الوفيات التراكمي في الإقليم 55320 وفاة، وفق آخر تحديث لها اليوم الاثنين، كما بلغ عدد حالات الشفاء التراكمي مليونا و 825514 حالة، بنسبة شفاء 3ر86 بالمئة.

ولا تزال إيران تتصدر دول الإقليم بعدد الإصابات التراكمي بـــ 400 ألف حالة، تليها السعودية 325651 حالة، ثم الباكستان 301481 اصابة.

وكان المكتب قد تناول في بيان صحفي، آخر المستجدات حول الجائحة، داعيا الأفراد والمجتمعات إلى مواصلة تنفيذ تدابير الوقاية المعروفة والمُثْبَتة، لا سيّما في بعض الأماكن؛ مثل المدارس.(بترا)