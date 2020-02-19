أكثر من نصف مليار دولار عائدات السياحة الشهر الماضي

عمان – الغد- ارتفعت عائدات المملكة من الدخل السياحي خلال شهر كانون الثاني من العام الحالي لتصل إلى 8ر361 مليون دينار، أي ما نسبته 4ر11 بالمئة مقارنة مع 1ر9 بالمئة خلال الشهر ذاته من عام 2019.

واشارت البيانات الاولية الصادرة عن البنك المركزي اليوم الاربعاء، إلى ان الارتفاع جاء نتيجة ارتفاع عدد السياح الكلي بنسبة 1ر12 بالمئة ليصل إلى 9ر478 ألف سائح مقارنة مع ارتفاع نسبته 7ر4 بالمئة خلال الشهر ذاته من العام 2019.

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، ارتفع الدخل السياحي بشكل رئيس من الدول العربية بنسبة 1ر20 بالمئة، منها دول الخليج العربي بنسبة 9ر23 بالمئة، تلاها دول آسيا 7ر18 بالمئة، ودول الاتحاد الاوروبي 4ر15 بالمئة، والولايات المتحدة الاميركية 7ر11 بالمئة.

واحتلت مساهمة الدول العربية في اجمالي الدخل السياحي المرتبة الاولى بنسبة 0ر42 بالمئة، وأبرزها السعودية 4ر14 بالمئة، العراق 4ر6 بالمئة، فلسطين 7ر4 بالمئة، والاردنيون غير المقيمين بنسبة 1ر35 بالمئة، والجنسيات الاوروبية بنسبة مساهمة بلغت 0ر11 بالمئة. –