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أكثر من نصف مليون إصابة بـ”كورونا” في أوروبا

منذ 51 دقيقة

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باريس – تم تسجيل أكثر من 500 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد رسميا في أوروبا أي أكثر من نصف إجمالي الإصابات في العالم بحسب تعداد لفرانس برس الخميس في الساعة 10,00 ت غ.
ومع 508271 إصابة على الأقل بينها 34571 وفاة، تعد أوروبا القارة الأكثر تأثرا بوباء كوفيد-19. وفي العالم تم رسميا تسجيل 940815 حالة و47863 وفاة.
وباتت إيطاليا (13155 وفاة) وإسبانيا (10000 وثلاث وفيات) مع أكثر من 100 ألف إصابة لكل بلد، الدولتان الأوروبيتان الأكثر تضررا بالفيروس. لكن الحالات المسجلة لا تكشف سوى جزء من الإصابات الفعلية لأن العديد من البلدان لم تعد تجري الفحص إلا على الأفراد الذين يدخلون المستشفى للعلاج.(أ ف ب)

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