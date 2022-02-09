أكثر من نصف مليون استفسار ورد لسند جو

تلقى المركز الحكومي الأردني الافتراضي “سند جو”، 564369 استفسارا منذ بدء الإطلاق، حيث بلغ عدد مستخدمي المركز 3000 مستخدم يوميا خلال العام الماضي، وفق بيانات وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.

وأطلقت الوزارة “سند جو” للدردشة التفاعلية عبر تطبيق “واتس آب” و”ماسنجر” في نهاية شهر أيار العام الماضي، لخدمة المواطنين والرد على استفساراتهم وأسئلتهم إلكترونيا، حول الخدمات التي تقدمها المؤسسات الحكومية، بما يسهم في خفض الكلف التشغيلية لمركز الاتصال الوطني وخدمات الرسائل القصيرة وخدمة المواطنين بطريقة سهلة وميسرة وبجودة عالية.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء، أن هذه الخدمة بمثابة حساب حكومي موحد تشرف عليه وتديره الوزارة كممثل عن بقية المؤسسات الحكومية، نظرا للانتشار الواسع لتطبيقات التواصل الاجتماعي بالإضافة الى سهولة الانتشار والاستخدام وبدون اي تكاليف اضافية على المواطن.

وبينت أن أهمية المركز الذي يعمل على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع ، تكمن في الرد على جميع استفسارات واسئلة المواطنين والمقيمين، وتوفير المعلومة الصحيحة والحصول على آخر المستجدات من مختلف المؤسسات الحكومية في الوقت المناسب، وتمكينهم من الوصول إلى خدمات العديد من المؤسسات الحكومية والتي ستدعم رؤية الوزارة المستقبلية لتزويد المواطنين بخدمة موحدة لجميع الخدمات الحكومية، حيث سيتم توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لرفع قدرة البرنامج على خدمة احتياجات المواطن بشكل أفضل وحسب حجم الاستخدام.

واشارت الى توفر إمكانية الربط مع الخدمات الالكترونية في المؤسسات من خلال واجهة برمجة التطبيقات، ليتمكن المستخدم من الاستعلام عن المعاملات مثل الاستعلام عن مخالفات السير والترتيب التنافسي، كما تتوفر إمكانية إضافة تكنولوجيا استخدام الذكاء الاصطناعي في تطبيقات “الشات بوت”.

يذكر أن النسخة الحالية تحتوي على خدمات (31) مؤسسة، وجاري العمل على إضافة باقي المؤسسات والجهات الحكومية حسب التغذية الراجعة من المواطنين والعمل على توفير أكبر عدد من الخدمات بما يخدم الاحتياجات الحقيقية للمواطنين والمقيمين.

ولفتت الوزارة الى انه يمكن استخدام الخدمة من خلال إضافة الرقم 065008080 الى قائمة جهات الاتصال الخاصة بالمستخدم على تطبيق “واتس آب” أو عبر تطبيق فيس بوك مسنجر من تطبيق سند، ليتم التواصل المباشر وتفعيل حوار مباشر مع برنامج المحادثة الآلي وتمكين المستخدمين من الوصول إلى قائمة الخدمات الحكومية للحصول على ردود فورية، والمتعلقة بكافة الخدمات المتوفرة في القائمة.

كما يمكن لمستخدمي المركز الحكومي الأردني الافتراضي القيام بعملية تقييم تجربتهم ومدى رضاهم عن الخدمة المقدمة من خلال المركز وذلك بهدف تطوير وتحسين الخدمة.

–( بترا)غ ح/وم09/02/2022 10:14:57