أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بكورونا في روسيا

موسكو- سجلت روسيا مجددا الأربعاء أكثر من عشرة آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد غداة بدء تخفيف حذر لاجراءات العزل.

ومنذ الثلاثاء باتت روسيا ثاني دولة في العالم من حيث عدد الإصابات. لكن معدل الوفيات فيها يبقى منخفضا مقارنة مع دول أخرى مع 2212 وفاة.

والثلاثاء سمحت عدة مناطق روسية، أقل تضررا من الوباء مقارنة مع العاصمة، لبعض المتاجر بإعادة فتح أبوابها. لكن غالبية الأماكن العامة تبقى مغلقة بما في ذلك المطاعم فيما لا تزال التجمعات محظورة حتى إشعار آخر.

واستأنفت الصناعات والورش العمل أيضا بما يشمل موسكو.

والعاصمة الروسية، البؤرة الأساسية للوباء، لا تزال خاضعة لاجراءات عزل بشكل كامل تقريبا رغم أنها لا تحترم بدقة على الدوام. وبات وضع الكمامات وقفازات الوقاية إلزاميا في وسائل النقل العام والسوبرماركت.

وإذا كانت روسيا لا تزال خلف الولايات المتحدة بفارق كبير بالنسبة لعدد الإصابات، إلا أنها تسجل منذ بدء أيار/مايو أكثر من عشرة آلاف إصابة جديدة يوميا.

وأعلن الناطق باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ديميتري بيسكوف الثلاثاء أنه مصاب بالمرض على غرار رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين ووزيرين وعدة نواب.

وتؤكد روسيا التي وصل إليها الوباء بعد دول أوروبا الغربية، أن انخفاض معدّل الوفيات يعود إلى أنها أمرت منذ آذار/مارس بعزل المسافرين القادمين من الدول المتأثرة بالفيروس وكذلك السكان المعرضين للخطر وأعادت تنظيم نظامها الاستشفائي.

ويعتبر منتقدون أن السلطات لا تأخذ بالاعتبار وفاة الآلاف ويشتبهون بأنها تعزو سبب وفاة مصابين بكوفيد-19 إلى أسباب أخرى.

(أ ف ب)