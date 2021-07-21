أكثر من 10 الاف مواطن دخلوا العقبة قبيل العيد

عمان– أكد نائب رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مفوض السياحة شرحبيل ماضي، أن أكثر من 10 الاف زائر دخل العقبة قبل عطلة عيد الأضحى المبارك عبر مركباتهم الخاصة أو من خلال الحافلات.

وقال في تصريح لـ”هلا أخبار”، إنه يتوقع أن يزداد أعداد زوار مدينة العقبة إبتداء من اليوم الاربعاء ( ثاني أيام العيد) لتستمر طيلة أيام الأسبوع.، وذلك بعد أن يكون المواطنين أنهو برامج زيارتهم خلال اليوم الأول من أيام العيد .

وأضاف أن الحركة والنشاط داخل أسواق العقبة شهدت زيادة خلال فترة المساء، ويتوقع أيضا اأن تشهد زيادة ملحوظة خلال الأيام المقبلة.-(هلا اخبار)