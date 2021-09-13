أكثر من 10 ملايين حركة لاستخدام الخدمات الإلكترونية الحكومية

عمان-بلغ مجموع الحركات لاستخدام الخدمات الإلكترونية الحكومية للشهور السبعة الأولى من العام الحالي نحو 10 ملايين و900 ألف حركة، مقارنة بــ 8 ملايين و 190 ألف حركة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب إحصائيات وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة التي حصلت عليها (بترا)، فإن هناك زيادة في عدد الخدمات الإلكترونية المطلقة لنهاية شهر تموز من العام الحالي، حيث بلغت 413 خدمة إلكترونية، فيما بلغت لنفس الفترة من العام الماضي 360 خدمة.

بترا