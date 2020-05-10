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أكثر من 11 ألف معاملة مختلفة أنجزتها اليوم إدارة ترخيص اليوم – صور

منذ 31 دقيقة

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  عمان -الغد- باشرت إدارة ترخيص السواقين والمركبات وكافة أقسامها عملها واستقبال المواطنين اعتبارا منذ صباح هذا اليوم وسط إجراءات تنظيمية ووقائية مشددة راعت تنفيذ كافة التعليمات الصحية والتباعد والالتزام بارتداء أدوات السلامة العامة .

وأنجزت الإدارة وأقسامها المختلفة اليوم ١١١٢٨ معاملة مختلفة من ضمن الخدمات التي تقدمها الإدارة منها ٩٦١٢ معاملة تجديد ترخيص المركبات إضافة إلى معاملات تجديد الرخص ونقل الملكية والرهن وفك الرهن وغيرها باستنثاء معاملات فحص السواقين العملي الذي جرى توقيفها لإشعار آخر .

وتقدمت ادارة ترخيص السواقين والمركبات بالشكر لكافة مراجعيها الذين اظهروا اليوم اقصى درجات الالتزام بالتعليمات الوقائية التي وضعت اضافة لالتزامهم بارتداء ادوات السلامة العامة.

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