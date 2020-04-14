أكثر من 120 ألف وفاة في العالم بكورونا

باريس- أسفر فيروس كورونا المستجد عن اكثر من 120 الف وفاة في العالم نحو سبعين في المئة منها في اوروبا منذ ظهوره للمرة الاولى في الصين في كانون الاول/ديسمبر، وفق احصاء لفرانس برس الساعة 11,00 ت غ الثلاثاء استنادا الى مصادر رسمية.

وبلغت حصيلة الوفيات 120 الفا و13 حالة بينها 81 الفا و474 في اوروبا، القارة الاكثر تضررا. وسجل اكبر عدد من الوفيات في الولايات المتحدة (23 الفا و649) تليها ايطاليا (20 الفا و465) واسبانيا (18 الفا و56) وفرنسا (14 الفا و967).

وأحصيت 1923390 إصابة في العالم اكثر من نصفها في اوروبا (973087) مع تسجيل اكثر من 582590 اصابة في الولايات المتحدة.

(ا ف ب)