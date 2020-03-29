أكثر من 13 مليون مشاهدة لمنصة “درسك” للتعليم عن بعد

ألاء مظهر

عمان– بلغ عدد المشاهدات لمنصة “درسك” للتعليم عن بعد، خلال الاسبوع الماضي 13 مليونا و 528 الفا و 59 مشاهدة، فيما بلغ عدد الجلسات التدريسية للمنصة لذات الفترة 1 مليون و 738 الفا و 535 جلسة.

وتوزعت المشاهدات للدروس على المنصة لمختلف الصفوف بواقع، 952807 للصف الأول، و 648423 للصف الثاني، و 757400 للصف الثالث، و 846261 للصف الرابع و 979982للصف الخامس. كما بلغت المشاهدات 1053965 للصف السادس،و 1206582 للصف السابع، و 1127161 للصف الثامن، و 1127161 للصف التاسع، و 1796850 للصف العاشر ،و 1464007للصف الحادي عشر ،و 986883 للصف الثاني عشر (التوجيهي). وأكد وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي، ان هذه الارقام والزيادة فيها، تعكس التفاعل الكبير من قبل الطلبة مع المنصة والمحتوى التعليمي والالكتروني الذي توفره لهم في جميع الصفوف.

كما تعكس الارقام بحسب الدكتور النعيمي، حرص الطلبة على الإستفادة من المنصة في هذه الظروف الاستثنائية، واستثمار اوقاتهم في متابعة المحتوى التعليمي عليها، وبما يعزز أهمية التعليم عن بعد باعتباره احد وسائل التعليم الحديثة.

وأكد ان الوزارة حرصت منذ اطلاق المنصة في ضوء تعليق دوام المدارس بسبب الاجراءات الاحترازية والوقائية للتعامل مع فيروس كورونا، على استدامة العملية التعليمية وضمان عدم انقطاع الطلبة عن دروسهم خلال هذه الفترة من خلال توفير محتوى تعليمي إلكتروني مناسب.

وجدد وزير التربية والتعليم، الدعوة للطلبة لضرورة متابعة دروسهم واستثمار وجود منصة درسك، مشيرا لاهمية الدور الكبير لاولياء الامور في متابعة تعلم ابنائهم وتنظيم عملية الدراسة لهم.

وكان خبراء وتربويون ، اشادوا بفكرة المنصة وما توفره من محتوى تعليمي للطلبة، وقدرة وزارة التربية والتعليم على توظيف التكنولوجيا في مشروع وطني هادف للتعليم عن بعد.

واعتبروا ان انجاز منصة درسك وغيرها من المنصات للتعليم عن بعد، التي وفرتها الوزارة بالتعاون مع الشركاء، في وقت قياسي ودقيق، يعكس كفاءة وقدرة النظام التربوي الاردني والعاملين فيه على تطوير اساليب تعليمية حديثة ومتنوعة.

وقالوا ان التعليم عن بعد، يعد نظاما تعليميا فاعلا تتبعه العديد من الدول، مؤكدين اهمية استمرار الوزارة، ضمن خططها، في تطوير هذا النوع من التعليم، في ضوء التغذية الراجعة بشأنه من الطلبة واولياء الامور والمختصين، والنتائج الايجابية التي تحققت من خلال تنفيذه.

وكانت وزارة التربية والتعليم، اطلقت الاحد الماضي، بالتعاون مع عدد من الشركاء، منصة “درسك” للتعليم عن بعد،و بدأت كذلك بث الدروس المتلفزة عبر قناتي درسك 1 ودرسك 2 لجميع الصفوف، فيما استمرت في بث الدروس لطلبة التوجيهي على القناة الرياضية للتلفزيون الاردني.

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