أكثر من 1400 اجتماع ثنائيّ و 400 لقاء بين ممثّلين عن 53 صندوقاً استثماريّا وشركات ناشئة بـ “منتدى الاتّصالات”

أتاحت جمعيّة شركات تقنيّة المعلومات والاتّصالات “إنتاج” الفرصة لترتيب أكثر خلال أعمال “منتدى الاتّصالات”

أكثر من 1400 اجتماع ثنائيّ “B2B” و 400 لقاء بين ممثّلين عن 53 صندوقاً استثماريّة وشركات ناشئة أردنيّة، وذلك خلال أعمال منتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للاتّصالات وتكنولوجيا المعلومات الّذي انعقد مؤخّراً في البحر الميّت.

وكشفت “إنتاج”، في تصريح صحافيّ، أنّ المنتدى شارك فيه أكثر من 2600 مشارك من 60 دولة، فيما بلغ عدد المتحدّثين في الجلسات الّتي شهدها المنتدى على مدى يومين 146 متحدّثاً، في حين شهد المنتدى 96 جلسة وعرضاً تقديميّاً، و17 إعلاناً عن اتّفاقيّات ومذكّرات تفاهم.

وشارك في المنتدى 154 عارضاً، منهم 63 شركة ناشئة، في حين شاركت أيضاً 14 جامعة، بينما انعقد أكثر من 1400 اجتماع ثنائيّ “B2B”.

وقدّم رئيس هيئة المديرين في جمعيّة “إنتاج”، عيد صويص، شكره لكافّة المشاركين في المنتدى والشركاء والرعاة الّذين كان لمساهمتهم الأثر الكبير في إنجاح أعمال المنتدى، لافتاً إلى أنّ المنتدى شارك فيه 20 من الشركات الراعية و12 شريكاً استراتيجيّاً.

وتعهّد صويص، بأن تواصل جمعيّة “إنتاج” جهودها لتنظيم المنتدى بشكل الّذي يساهم في تحقيق الهدف منه وهو المساهمة بتنفيذ الرؤية الملكيّة السامية بأن يكون الأردنّ مركزاً إقليميّاً لقطاع الاتّصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وفي ختام أعمال المنتدى، أطلقت جمعيّة ‘إنتاج’ وحدة أبحاث السوق الّتي تهدف إلى دراسة الأسواق الإقليميّة والدوليّة بالإضافة للسوق المحلّيّة من أجل تمكين الشركات الأردنيّة من رفع نسبة مبيعاتها وزيادة صادراتها وإيجاد أسواق جديدة لمنتجاتها وخدماتها وحلول الأعمال على كافّة الأصعدة.

وأوضحت ‘إنتاج’ أنّ الوحدة ستبدأ عملها بإجراء دراسات على السوق المحلّيّة والسعوديّة والعراقيّة، بالإضافة لدراسات متخصّصة حول تقنيّات جديدة كالأمن السيبرانيّ والميتافيرس.

وفي ذات الوقت، اطلقت جمعية ‘انتاج’ ايضا وحدة تمكين المرأة في عام 2023 والمدعومة من الوكالة الألمانيّة للتنمية GIZ.

وعلى مدى اليومين، أجمع المتحدّثون المشاركون خلال أعمال منتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للاتّصالات وتكنولوجيا المعلومات 2022، على أنّ قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتّصالات في الأردنّ يعتبر أحد القطاعات الرئيسيّة الّتي تنمو باستمرار.

وأكّدوا على أنّ لدى الأردنّ أهدافاً إستراتيجيّة طموحة لتنمية وتقوية قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتّصالات.

ويذكر أنّ المنتدى أقيم بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقميّ والريادة والشريك الاستراتيجيّ البنك المركزيّ وشريك الاستثمار وزارة الاستثمار، وبمشاركة 77 ممثّلاً عن 50 صندوقاً استثماريّاً من المنطقة.