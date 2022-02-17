أكثر من 15 ألف إصابة جديدة بكورونا

سجل في الأردن 23 وفاة بين المصابين بفيروس كورونا و15107 إصابات جديدة بالوباء ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة 1541379 إصابة، وفق الموجز الصادر عن وزارة الصحة الخميس.

وارتفع عدد الوفيات إلى 13608 وفيات منذ بدء الجائحة، بحسب الموجز.

وأجري 65715 فحصا مخبريا، بنسبة فحوص إيجابية قدرها 22.99% ووصل العدد الإجمالي لفحوص الكشف عن الفيروس إلى 15823964 فحصا.

وبلغ عدد حالات الشفاء الجديدة 22720 حالة؛ ليصل مجموع حالات الشفاء المتوقعة إلى 1331606، فيما بلغ عدد الإصابات النشطة 196165.

وسُجلت 199 حالة إدخال جديدة إلى المستشفيات، فيما خرج منها 205 شخصا، ويرقد في المستشفيات من الحالات المؤكد إصابتها 1145 إصابة.