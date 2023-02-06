أكثر من 16 ألف جريمة إلكترونية في 4 سنوات والقدح والذم تتصدر

أعلن المجلس القضائي الأردني أن مجمل القضايا الإلكترونية التي وردت إلى محاكم المملكة خلال السنوات الأربع الماضية، بلغ 16760 قضية ارتكبها 20259 شخصًا.

وفي متابعة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) مع المجلس القضائي حول تنامي ظاهرة الجرائم الإلكترونية في المملكة ومخاطرها على المجتمع الأردني، بينت إحصائية المجلس أن القضايا التي خالفت مباشرةً قانون الجرائم الإلكترونية منذ العام 2019، بلغ عددها 13108 قضايا، كما أن الجرائم الأخرى التي استخدمت فيها أدوات إلكترونية بلغ عددها 3652 قضية.

وتصدّرت جرائم القدح والذم والتحقير المرتبة الأولى في الجرائم الإلكترونية حيث بلغ عددها 11926 قضية، فيما بلغ عدد جرائم التهديد بالوسائل الإلكترونية 1424 قضية.

وشهدت المحاكم مئات القضايا الإلكترونية ذات الخطورة الاجتماعية كقضايا هتك العرض التي بلغ عددها 165 قضية، والقضايا المنافية للحياء العام التي بلغ عددها 848 قضية، وقضايا الاحتيال الإلكتروني التي بلغ عددها 514 قضية، إضافة إلى قضايا المساس بالأمن الوطني والسلامة العامة والإضرار بالاقتصاد والإباحية.

كما شهدت المحاكم العديد من القضايا المتعلقة باختراق الأنظمة الإلكترونية والتنصت للإضرار بالمواطنين.

— (بترا)