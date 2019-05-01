أكثر من 18 ألف موظف وموظفة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأردني

عمان-الغد- أكدت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “انتاج” أن القطاع المحليّ يعتبرُ ركيزة أساسيّة في توظيف الكفاءات وخريجيّ الجامعات.

وقالت “انتاج” في البيان الذي أصدرته اليوم تزامنا مع يوم العمال العالمي، أن عدد العاملين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يصل إلى حوالي 18 ألف موظف وموظفة، أذ ان نسب زيادة التوظيف في القطاع تصل سنويّا إلى 4 بالمئة.

وأشارت إلى أن مُشاركة الإناث في هذا القطاع الحيويّ تصل إلى نحو 29 بالمئة.

وقال رئيس هيئة المديرين في جمعية “انتاج” الدكتور بشار حوامدة، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعتبر قطاعا حيويّاً وركيزة أساسية في توفير الوظائف، نظرا لعدد الشركات الجيد نسبيا والحوافز التي تتمتع بها شركات تكنولوجيا المعلومات بشكل خاص والتي تحرص الجمعية على المحافظة عليها والحصول على المزيد.

وفي ذات السياق، أكد الدكتور حوامدة، أن الشركات الرياديّة أصبحت اليوم منصة أساسيّة في توليد الوظائف، مشدداً على أن الشباب الرياديّ الذي يملك أفكار “أصيلة” يستطيع بناء شركة وتوفير فرص عمل لعدد من الخريجين.

وقال أن انه بالإمكان توفير المزيد من الوظائف من خلال العمل التشاركي مع المنظومة التعليمية في المملكة لردم الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، علما ان جمعية انتاج تعمل بجد مع كافة الجهات و من خلال المجلس الوطني للمهارات القطاعية الخاص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نحو تخريج شباب يتمتعون بالمهارات العملية والمتخصصة بالتكنولوجيا الحديثة بالإضافة إلى المهارات الحياتية واللغة الإنجليزية

كما نوه الدكتور حوامدة إلى جدية جمعية انتاج في تمكين المرأة العاملة في القطاع وذلك من خلال مبادرتها الجديدة “SHETECHS”

وأعاد التأكيد على أهمية دعم الشباب الرياديّ، وذلك لأن الوظائف التي تستحدثها هذه الأفكار في حال نجاحها تحد من ارتفاع معدلات البطالة في المملكة، مشيرا إلى أن “انتاج” لا توفر جهدا في دعم هؤلاء الشباب لتنميتهم وتحويل أفكارهم إلى مشاريع حيويّة وذلك من خلال العمل التشاركي مع جميع الجهات العاملة في منظومة ريادة الأعمال في المملكة.