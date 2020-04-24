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أكثر من 190 ألف وفاة بفيروس كورونا في العالم

منذ ساعتين

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باريس -تجاوز عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد 190 ألفا في العالم منذ ظهوره لأول مرة في كانون الأول/ديسمبر في الصين، وسجلت حوالى ثلثي الوفيات في أوروبا، وفق حصلية وضعتها وكالة فرانس برس الجمعة الساعة 7,40 ت غ استنادا إلى مصادر رسمية.
وتم إحصاء 190 ألفا و89 وفاة في العالم من أصل مليونين و698 ألفا و733 إصابة، بينها 116 ألفا و221 وفاة في أوروبا من أصل مليون و296 ألفا و248 إصابة، ما يجعل من أوروبا القارة الأكثر تضررا جراء وباء كوفيد-19. والولايات المتحدة هي الدولة التي تسجل أكبر عدد من الوفيات (49963) تليها إيطاليا (25549) وإسبانيا (22157) وفرنسا (21856) والمملكة المتحدة (18738). (أ ف ب)

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