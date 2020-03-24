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أكثر من 2.6 مليار شخص حول العالم في الحجر بسبب “كورونا”

منذ ساعتين
أكثر من 2.6 مليار شخص حول العالم في الحجر بسبب "كورونا"

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باريس- فرض تدابير عزل في الهند الذي سيدخل حيز التنفيذ منتصف الليل (18,30 ت غ) يرفع إلى أكثر من 2,6 مليار عدد الأشخاص المدعوين من السلطات إلى ملازمة منازلهم للتصدي لفيروس كورونا المستجد بحسب تعداد أجري الثلاثاء استنادا أرقام لفرانس برس.
وأعلنت معظم الدول المعنية عزلا إلزاميا كالهند وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وكولومبيا. وفرضت دول أخرى حظرا للتجول أو اكتفت بتوصيات صارمة. (أ ف ب)

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